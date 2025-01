Davek na nepremičnine: Bo Boštjančič prisluhnil ljudstvu?

Ministrstvo za finance bo samo še do sobote zbiralo odzive oziroma pripombe na izhodišča za uvedbo nepremičninskega davka, ki jih je minister Klemen Boštjančič predstavil ob izteku lanskega leta. Ministrstvo je v postopku javne razprave doslej formalno prejelo okoli 160 mnenj posameznikov. Večinoma se ljudje bojijo, da bodo predlagane spremembe še podražile stanovanja in zvišale najemnine, torej da bodo učinki nasprotni od želja vlade. Na Siolu smo izvedli tudi spletno anketo, ki nakazuje, da so ljudje proti dodatni obdavčitvi nepremičnin in premoženja, če pa že, bi bilo treba obdavčiti vse premoženje, ne le nepremičnine.

Strah, da bodo spremembe najemnine še zvišale

Večina pripomb gre v smer, da bodo predlagane rešitve zvišale najemnine in zmanjšale dostopnost stanovanj. Problematična je tudi predvidena visoka stopnja obdavčitve (ta naj bi bila letno 1,45 odstotka vrednosti nepremičnine), pripombe pa so tudi glede zamisli, da bi bile obdavčene vse druge in naslednje nepremičnine, ne pa prva, v kateri lastnik živi. Problem se nakazuje predvsem za osebe, ki imajo sicer le eno nepremičnino, v kateri pa ne živijo, ker delajo v tujini oz. drugem kraju, so pojasnili na ministrstvu za finance.

Kot napovedujejo, bodo "vse prejete pripombe in komentarje temeljito proučili in v kar največji možni meri upoštevali pri iskanju nadaljnjih rešitev".

"Nobena predstavljena možnost še ni dokončna, prav tako še ne gre za predlog zakona, ampak fazo izhodišč. Ta je namenjena temu, da bi bile končne rešitve čim boljše, zato vas vabimo k posredovanju odzivov, ki jih bomo temeljito preučili," so še sporočili z ministrstva za finance.

Javna razprava še do sobote

Vlada je "izhodišča za obdavčitev premoženja in ukrepe za razbremenitev dela" sprejela 23. decembra lani in jih poslala v javno razpravo. Ta se bo zaključila 25. januarja, torej s prihajajočo soboto.

Do takrat bo torej še mogoče posredovati mnenja in odzive na ta izhodišča (ministrstvo jih zbira na e-naslovu gp.mf@gov.si ), na ministrstvu pa so jih do včeraj prejeli 166. Kot so pojasnili za Siol.net, "večina mnenj izraža nestrinjanje s predlaganimi rešitvami ali pa opozarja na svoje konkretne situacije uporabe nepremičnin in zanje predlaga upoštevanje posebnih okoliščin".

Namen sprememb je v sprostitvi praznih stanovanj

Ministrstvo sicer s predlaganimi spremembami želi doseči sprostitev stanovanjskega in najemnega trga – ker bi bila prazna stanovanja obdavčena, lastniki pa bi si nepremičninski davek lahko znižali z že plačanimi davki na oddajanje, se predvideva, da se bo na trgu pojavilo več stanovanj, bodisi za prodajo bodisi za najem.

In ker davek ne bi veljal za prvo nepremičnino, v kateri lastnik živi, ampak za drugo in vse naslednje, bi teoretično morali lastniki stremeti k temu, da davka ne bi plačevali oziroma da bi ga plačevali manj. Na ta način naj bi se povečala ponudba stanovanj na trgu in bi se teoretično morale cene oz. najemnine znižati. Ali pa dolgoročno vsaj ne zviševati.

Na ministrstvu za finance pod vodstvom Klemna Boštjančiča napovedujejo, da "bodo vse prejete pripombe in komentarje temeljito proučili in v kar največji možni meri upoštevali pri iskanju nadaljnjih rešitev". Foto: STA

Strokovnjaki sicer opozarjajo, da imajo ta izhodišča veliko "če-jev" in da bi lahko prinesla tudi povsem nasprotne učinke od želenih. To je očitno tudi eden glavnih strahov posameznikov, ki so doslej poslali pripombe ministrstvu.

In pripombe gredo tudi predvsem na račun nepremičninskega davka, medtem ko jih glede na informacije z ministrstva praktično ni o načrtu za hkratno razbremenitev dela (obremenitve plač). Izpad davka od plač naj bi sicer nadomestili prav s pobranim davkom na nepremičnine.

S tem želi ministrstvo izboljšati konkurenčnost gospodarstva. "Mednarodne organizacije nas že več let opozarjajo, da je delo v Sloveniji preveč obremenjeno, premoženje pa premalo," še dodajajo na ministrstvu.

Ljudje si novega davka ne želijo

Na Siolu smo ob analizah novih izhodišč nepremičninskega davka prejšnji teden objavili tudi spletno anketo. Ta sicer ni reprezentativna, po svoje pa izrazito nakazuje, v katero smer se nagibajo mnenja ljudi.

ANKETA Vlada je predstavila izhodišča za davek na nepremičnine, po katerih naj bi bila obdavčene vse druge in naslednje nepremičnine, razen prve. Predvidena je 1,45-odstotna obdavčitev. Kaj si mislite o tem? Izhodišča so pravilna in predvidena obdavčitev je primerna + 4,80 % 51 glasov

Obdavčitev nepremičnin je potrebna, izhodišča so prava, a je stopnja obdavčitve previsoka + 1,98 % 21 glasov

Obdavčiti bi bilo treba vse premoženje, ne le nepremičnin. Tudi luksuzne avtomobile, jahte ... in vikende v tujini + 33,52 % 356 glasov

Obdavčitev nepremičnin bi bila smiselna, a so predstavljena izhodišča zgrešena in namen davka ni pravi + 2,82 % 30 glasov

Dodatne obdavčitve nepremičnin in premoženja ne rabimo. Ta davek je bil že plačan ob nakupu + 56,87 % 604 glasov Oddanih 1062 glasov

Velika večina sodelujočih si dodatne obdavčitve nepremičnin in premoženja ne želi. Podpirajo zamisel, da so bili davki "na premoženje" plačani že ob nakupu – pri vsakem legalnem nakupu je namreč treba plačati davek na dodano vrednost, da bi vsako leto plačevali še dodaten davek zato, ker neko stvar pač človek ima, pa jim je tuje.

Kaj pa luksuzni avtomobili, jahte in vikendi v tujini?

Obdavčitev nepremičnin in premoženja glede na našo anketo podpira manjšina (ob objavi članka skupaj nekoliko več kot 43 odstotkov od nekoliko več kot tisoč sodelujočih). Zanimiva pa je porazdelitev znotraj te skupine. Velika večina jih namreč podpira obdavčitev vsega premoženja, torej ne le stanovanj, ampak tudi luksuznih avtomobilov, jaht in tudi vikendov v tujini.

Sedanji predlog izhodišč nepremičninskega zakona sicer obdavčitve tovrstnega premoženja ne predvideva.

Povsem jasno podporo predstavljenim izhodiščem za nepremičninski davek je podprlo le pet odstotkov sodelujočih v anketi. Ta delež bi bil očitno nekoliko večji, če bi bila stopnja obdavčitve primernejša. Po drugi strani pa je tudi malo sodelujočih mnenja, da sicer obdavčitev nepremičnin potrebujemo, a bi morala biti izhodišča povsem drugačna.

Kot torej kaže Siolova spletna anketa, bi bilo verjetno še najbolje, da novega nepremičninskega zakona sploh ne bi bilo. Če pa že, se bo morala vlada potruditi in pošteno obdavčiti vse naše "luksuzno premoženje", ne le stanovanjskih nepremičnin.