Drama na Obali: po reševanju iz dvigala osem oseb pristalo v bolnišnici

Osem oseb so oskrbeli na kraju in nato prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola.

Osem oseb so oskrbeli na kraju in nato prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola. Foto: STA

V dvigalu športne dvorane v Kopru je bilo dopoldne nekaj časa ujetih 11 oseb. Poklicni gasilci so s tehničnim posegom odprli dvigalo in pomagali reševalcem pri prenosu oseb do reševalnih vozil. Reševalci in zdravnik so pregledali vseh 11 oseb, osem so jih nato prepeljali v Splošno bolnišnico Izola, poroča center za obveščanje.

Center za obveščanje so o dogajanju v športni dvorani na Cesti Zore Perello Godina v Kopru obvestili okoli 10.30. Kot so navedli, so očividci delno odprli vrata dvigala in ujetim izročili vodo ter s tem v dvigalo tudi dovajali svež zrak.

Osem oseb so prepeljali v Splošno bolnišnico Izola

Nato so gasilci koprske gasilske brigade s tehničnim posegom odprli dvigalo, rešili ujete osebe in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči pri prenosu oseb do reševalnih vozil.

Reševalci in dežurni zdravnik so pregledali vseh 11 oseb. Osem so jih oskrbeli na kraju in nato prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola, so še zapisali pri centru za obveščanje.