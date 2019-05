Domnevne grožnje na spletu povod za kriminalistično preiskavo #video

Pri izražanju mnenja na družbenih omrežjih si ne moremo dovoliti neomejene svobode. Žaljivke in grožnje so lahko povod za kriminalistično preiskavo, ravno takšen scenarij je presenetil slovensko narodno-zabavno sceno. Kolumnist Gregor Hrovatin je na spletnem portalu narodno-zabavno glasbo označil za ničvredno, češ da so v narodnih nošah vsi enaki in preigravajo vedno iste pesmi. Eden izmed članov priljubljene zasedbe Gorenjski kvintet je Hrovatinu vrnil z domnevno grožnjo in si s tem nakopal kriminalistično preiskavo.

"Narodnozabavniki so kot vojska klonov v domači različici Vojne zvezd. Enako so oblečeni, enako se vedejo, enako jedo in pijejo, enake vere so in imajo enak življenjski nazor," je zapisal kolumnist Gregor Hrovatin. Prepričan je, da njihova besedila pesmi nimajo zveze z resničnostjo ter so sestavljena samo iz praznovanj, poročajo v oddaji Danes na Planetu.

"Neke zadeve, ki so se mi ravno utrnile, sem napisal brez poglabljanja. To so bile pač zadeve, o katerih sem razmišljal, ko sem moral to poslušati," je dejal Hrovatin.

Besede so prizadele člana ansambla Gorenjski kvintet

Besede o tem, da je narodno-zabavna glasba ničvredna, so prizadele člana Gorenjskega kvinteta Gregorja Korošca, ki se je na Facebooku odzval na avtorjev članek.

"Jaz sem napisal 'malo pazi, kaj pišeš', ampak s tem seveda ni bila mišljena nobena grožnja," je dejal Gregor Korošec iz Gorenjskega kvinteta.

Hrovatin je domnevno grožnjo prijavil policiji

Hrovatin si je njegove besede razlagal drugače in domnevno grožnjo prijavil policiji.

"Dejstvo je, da imam jaz Gorenjsko rad, pa nimam ravno želje, da bi se sredi Bleda pretepal z nekimi glasbeniki," je dejal Hrovatin. Foto: Planet TV

Na sporni članek so se odzvali tudi pri Ansamblu Saša Avsenika. To ni glasba, ki jo lahko izvaja vsak, ampak je vanjo vloženega ogromno truda in dela, besedila imajo težo, če jim le dobro prisluhneš, je dejal njihov kitarist.

"V povojnem času, ko je bilo vzdušje temačno, klavrno, je ta glasba ljudi razveseljevala. In če ne bi bila pri ljudeh, pri kulturi, pri narodu sprejeta, bi propadla," je dejal Matic Plevel iz Ansambla Saša Avsenika.

Ljudje so glasbo vzeli za svojo

Glasba se je ohranila. Ljudje so jo vzeli za svojo in se poistovetili z domoljubnimi besedili. Prav zato so na veselicah pogosto najbolj zaželene prav ene in iste pesmi.

"Ker so jih ljudje vzeli za svoje, jim imajo radi, jih poslušajo, vzbudijo v njih nekaj lepega, to je čista psihologija in logično je, da se stvari ponavljajo," je dejal Plevel.