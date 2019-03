Kitara in srce sta vse, kar potrebuje glasbenik #video

"Vse, kar rabim, je kitara in srce," pravi Urban Vidmar, finalist šova Nova zvezda Slovenije, ki tudi po oddaji pridno ustvarja in pluje po slovenski glasbeni sceni. Vse, kar rabim je njegova tretja samostojna pesem, ki govori o tem, kako malo je potrebno, da živimo polno in srečno življenje. ''Veliko nastopam, saj je teren srce in duša vsakega glasbenika. Tam vidiš, katera pesem gre v uho, naučiš se, na kaj se ljudje odzovejo, in za nagrado dobiš najboljše plačilo - aplavz in ljubezen občinstva,'' pravi Primorec, ki je za skladbo že posnel tudi videospot.

Ob tem se je spomnil tudi najbolj ganljivega dogodka s kitaro: "Čustveno sem bil ganjen in presenečen, ko me je moj klaviaturist povabil na rojstni dan njegovih sošolk kot presenečenje in so znale vse tri ter njihovi prijatelji mojo pesem 16 let. Iskreno nisem mogel verjeti, da so jo vzeli za tako svojo in jim je prišla tako blizu."

"Počasi se oblikuje tudi prava pravcata ekipa okoli mene. Pod glasbo se znova podpisuje Theo Čebron, drugače kitarist in član skupine Zvita feltna, besedilo je znova nastalo izpod peresa Roka Lunačka, za aranžma in produkcijo pa je poskrbel Blaž Hribar. Za videospot smo naredili celo posnetke z dronom, kjer je Kevin Pavlin opravil fantastično delo," je še dodal Urban.