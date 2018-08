Kataya v postelji z Urbanom #video

"Snemanje je potekalo sredi velikega travnika s prelepim razgledom. Najlepši kadri so bili posneti ob bazenu in v postelji s fantastičnim razgledom in privlačno Katayo," je povedal Urban Vidmar in razkril še nekaj zanimivosti s snemanja. "Najbolj dolgotrajno, a hkrati zanimivo je bilo prav snemanje prizorov s Katayo."

"Senco vetra so ustvarjali od tal prek njenega telesa do obraza, vetrič smo ustvarili s sušilnikom za lase, najbolj smešna pa sta bila vreščanje in njen strah pred ščurki in črički, ki so skakljali in letali po travniku. Kljub temu se ji je uspelo zbrati in ostala je profesionalna. Odšla je v visoko travo in posnela vse potrebne prizore," je razkril Urban. Po celodnevnem snemanju je bila vsa ekipa zadovoljna, tudi glasbenika, med katerima se je spletla prava prijateljska vez. "Marsikdo me vpraša, kakšen je najin odnos. S Katayo sva predvsem dobra prijatelja. Še vedno sem samski in čeprav mi piše veliko deklet, je trenutno kariera na prvem mestu," je dodal slovenski country fant.

