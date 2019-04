Mariborska glasbena šola pred deložacijo, kaj zdaj? #video

Kulturno-umetniškemu društvu Coda po 15 letih delovanja grozi izguba prostorov, v katerih so se v vseh teh letih razvijali novi glasbeni talenti. Skupaj z mentorji in učenci so se zato odločili za zbiranje denarja prek platforme za množično financiranje Adrifund, kjer želijo zbrati 20 tisoč evrov za nove prostore.

Kulturno društvo Coda iz Maribora je neprofitna in nevladna organizacija, ustanovljena leta 2005 kot institucija, čigar namen je ponuditi glasbeno izobraževanje za otroke in mladino.

V okviru društva organizirajo glasbene delavnice, v katerih po njihovih navedbah tedensko sodeluje okrog 200 otrok. Od leta 2006 so član Zveze kulturnih društev Maribor, leta 2012 pa jim je kulturno ministrstvo podelilo status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju kulture.

Grozi jim deložacija

A zdaj društvu zaradi dolga leta nerešenega vprašanja lastništva prostorov grozi deložacija. Objekt, v katerem deluje glasbena šola, je v lasti Zveze tabornikov in stoji na zemljišču mestne občine Maribor.

Na občini so za Planet povedali le, da zadeva premoženjsko ni urejena in da se ureja. Po naših informacijah so se v društvu obrnili nanje, a še čakajo na sestanek na občini.

Glasbeni junaki zbirajo sredstva

Da bi zagotovili prostore za delovanje šole, pa so se v društvu zdaj odločili, da denar poskušajo zbrati sami.

Pod imenom Glasbeni junaki so začeli s kampanjo #ujemimosanje na slovenski strani za množično financiranje Adrifund, ki poteka do 3. maja. V zameno za donacije društvo ponuja praktične nagrade, kot so nalepke, majčke, podpise, izpolnjujejo glasbene želje in čestitke, ponujajo pa tudi možnost glasbenega koncerta v živo. Skupno bodo imeli sedem manjših koncertov v Mariboru. Do sedaj jim je uspelo zbrati skoraj 7 tisoč od ciljnih 20 tisoč evrov.

Kampanja predstavlja zgolj 17 odstotkov načrtovane investicije, ostalih 83 odstotkov pa člani društva nameravajo zbrati iz lastnih prihrankov in donacij podjetij.

Člani društva prirejajo nastope in intimne koncerte.