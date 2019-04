Nov napad na Arsenoviča: neznanci tokrat nad njegovo hišo

V soboto so neznanci sredi dneva poškodovali vrtna vrata zasebne hiše mariborskega župana Saše Arsenoviča pod Kalvarijo v Mariboru. To je že četrti tovrstni dogodek v preteklem mesecu, ko so se napadalci znesli nad nepremičninami župana.

Napad je za časnik Večer potrdil tudi župan Saša Arsenovič in ob tem dejal, da gre verjetno za ustrahovanje. Na dogodek se je odzvala policija in potrdila, da je sobotni primer v obravnavi. Če je sobotni vandalizem povezan z dogodki preteklega tedna, pa ne želijo ugibati, še navaja Večer.

Da nekaj ni v redu, sta opazili njegovi hčerki

Po Arsenovičevih besedah naj bi se v soboto v popoldanskih urah njegova najmlajša hči odpravila na tek. Takrat so bila vrata še nedotaknjena, ko pa se je čez približno pol ure vrnila, je bilo polnilo vrat porezano. Da nekaj ni v redu, so v družini opazili po tem, ko jo je sestra vprašala, kako je vstopila, saj naj bi bila vrata vedno zaklenjena in bi morala za vstop poklicati, še poroča mariborski časnik.

Župan pojasnjuje, da so polnilo na teh istih vratih prvič prerezali že pred tremi tedni. Ne verjame, da bi kdo želel vlomiti v hišo, po njegovem gre verjetno za ustrahovanje, je povedal za Večer.

Neznanci so se prejšnji teden znesli nad Arsenovičevo restavracijo Rožmarin. Foto: Matjaž Vertuš

Spomnimo, da so minuli teden neznanci napadli njegovo restavracijo Rožmarin in razbili steklo. Pred tem so že razbili steklo na Gostilni Maribor in steklena vrata v Hotelu Maribor, ki so ravno tako v njegovi lasti.

Županov kabinet: Šlo je za poskus vloma na parcelo

V kabinetu mariborskega župana so za Siol.net povedali, da je bila škoda v primerjavi s prvim napadom pred tremi tedni tokrat večja: "Šlo je za poskus vloma na parcelo, poškodovana je bila vhodna ograja z zadnje strani hiše. To je zdaj že četrti napad."

Na vprašanje, kako komentirajo županovo izjavo, da "ve, da marsikomu reže prihodke, ki si jih je obetal v poslih z občino in ki jih sicer ne bi smel imeti niti že prej", v kabinetu poudarjajo, da je Arsenovič po izvolitvi s prevzemom županovanja začel vleči konkretne poteze.

"Možnosti je več. Župan pravi, da je možnosti za to, komu tovrstne poteze morda ne dišijo, več, zato bi bilo neodgovorno kogarkoli izpostavljati ali namigovati oziroma predvidevati v katerokoli smer. Za to so pristojni organi pregona, verjamemo, da bodo ukrepali in zadevo uredili po najboljših močeh," so še povedali v kabinetu župana.