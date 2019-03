Po napadu na Arsenovičev lokal mariborska politika skupaj obsodila nasilje

Po več najverjetneje politično motiviranih incidentih v Mariboru so danes pred javnost skupaj stopili predstavniki mestne politike, mestne uprave, javnih podjetij in univerze ter javno obsodili dejanja, ki štajersko prestolnico pretresajo v zadnjem času. "Nasilje ni sprejemljivo," so skupaj poudarili predstavniki mariborske politike.

"Zadnje mesece smo bili v Mariboru priča večkratnim politično motiviranim nasilnim dejanjem," so skupno izjavo, ki jo je opoldne na Trgu svobode prebrala predstavnica Levice Tatjana Frangež, začeli mestni svetniki.

Mestni svetniki obsojajo nasilje in nedemokratične politične prakse

"Poškodba lastnine in grožnja Lidiji Divjak Mirnik, poškodovanje pisarne lokalnega odbora stranke Levica in zdaj poškodba lastnine župana Saše Arsenoviča so pojavi, ki nas morajo resno skrbeti. Proti takšnim nasilnim dejanjem, fizičnim ali verbalnim, je treba nemudoma ukrepati. Mestni svet Mestne občine Maribor ostro obsoja in zavrača takšne nedemokratične politične prakse v vseh njihovih pojavnih oblikah," so poudarili.

Neznanci so pred lanskimi lokalnimi volitvami prerezali gume na avtomobilu poslanke državnega zbora in kandidatke za županjo Maribora Lidije Divjak Mirnik. Foto: STA

"Zavzemamo se za odprto in demokratično mesto, kjer občanke in občani enakopravno sodelujemo v javnem, transparentnem in vključujočem političnem procesu, od pristojnih organov pa pričakujemo hitro in ustrezno ukrepanje," so sporočili mestni svetniki, med katerimi so bili predstavniki tako koalicije župana Saše Arsenoviča kot opozicije.

Pozivu se je v imenu Univerze v Mariboru pridružil prorektor Miralem Hadžiselimović, ki je dejal, da obsojajo vsakršno obliko nasilja. "Pretekli dogodki so obsojanja vredni in ne spadajo v demokratično družbo. Tovrstno morebitno nadaljevanje dogodkov lahko izostri zadeve in potepta temeljne vrednote demokracije. Argumenti morajo biti izraženi v diskusiji, v mirnem tonu, z govorom, ne pa z eksplozivnimi sredstvi in granitnimi kockami," je dejal.

Arsenovič: To je jasno sporočilo, da se s takšnimi dejanji ne strinja nihče od nas

Župan Arsenovič se je prisotnim zahvalil za podporo. "Mislim, da je to jasno sporočilo, da se s takšnimi dejanji nihče od nas ne strinja. Globoko verjamem, da delamo izjemno dobro, transparentno in pošteno. Rezultati tega dela bodo kmalu vidni in verjamem, da bodo potem tudi tisti, ki morda sedaj nimajo zaupanja v novo ekipo, uvideli, da je bila odločitev volivcev pravilna," je dejal.

Mariborskemu županu so neznanci v noči na četrtek razbili steklo na njegovem gostinskem lokalu v središču Maribora. Pri tem naj bi bilo uporabljeno eksplozivno sredstvo. Policija zadevo še preiskuje, zato višina škode in motiv za napad nista uradno znana.

"Mislim, da je to jasno sporočilo, da se s takšnimi dejanji nihče od nas ne strinja. Globoko verjamem, da delamo izjemno dobro, transparentno in pošteno," je na dogodku povedal mariborski župan Saša Arsenovič. Foto: STA

To je že tretji napad na Arsenovičevo osebno premoženje v zadnjih dneh. Hkrati so neznanci pred lanskimi lokalnimi volitvami prerezali gume na avtomobilu poslanke državnega zbora in kandidatke za županjo Maribora Lidije Divjak Mirnik, konec februarja pa je bilo razbito steklo na poslanski pisarni Levice v središču Maribora.

Tudi slednji primer policija še preiskuje, v zvezi s prerezanimi gumami pa je vložila kazensko ovadbo zoper neznanega storilca zaradi poškodovanja tujega premoženja in grožnje. Policija vseh teh primerov zaenkrat ne povezuje.