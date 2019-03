Neznanci napadli restavracijo mariborskega župana #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Mariboru so neznanci napadli restavracijo župana Saše Arsenoviča Rožmarin in razbili steklo. To je v zadnjem času že tretji napad na lokale, ki so v lasti novopečenega župana Maribora.

Danes zjutraj so neznanci razbili steklo restavracije Rožmarin v središču Maribora, katere lastnik je župan Saša Arsenovič. Ta napad razume kot napad nanj kot župana, je dejal za Večer in dodal, da se do zdaj kaj takega ni dogajalo.

To ni bil prvi napad na Arsenovičeve lokale oziroma restavracije. Po njegovih besedah so neznanci ta teden razbili okno na Gostilni Maribor in steklena vrata v Hotelu Maribor, je še poročal Večer. Policija je za zdaj še na kraju dogodka.

Policija je bila o dogodku obveščena ob 2.35, policisti in kriminalisti pa opravljajo ogled kraja. V dogodku nobena oseba ni bila poškodovana, nastala pa je le premoženjska škoda, je še sporočila policija.

Arsenovič je za ob 10.15 napovedal izjavo za medije glede dogodka.

V štajerski prestolnici so sicer ravno pred mesecem z granitnimi kockami poškodovali in razbili okno pisarne Levice.

