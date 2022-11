Do 10. ure nobenega obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka pred referendumi

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve v času volilnega molka, ki se je pred nedeljskimi referendumi o spremembah zakonov o vladi, o dolgotrajni oskrbi in o Radioteleviziji Slovenija začel danes opolnoči, do 10. ure ni prejela nobenega obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka, so zapisali na ministrstvu.

Volilni molk bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev.

Morebitne prijave kršitev volilnega molka danes in v nedeljo od 7. do 19. ure na telefonski številki 080 21 13 sprejema dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve. Operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave pa jih je na telefonsko številko 080 12 00 sprejemal od polnoči do 7. ure, prav tako pa jih bo sprejemal tudi od danes od 19. ure do nedelje do 7. ure.