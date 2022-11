Prvič po volitvah soočenje Roberta Goloba in Janeza Janše

Robert Golob in Janez Janša sta najprej spregovorila o nedelji, ko bodo volivke in volivci odšli na volišča in glasovali o noveli zakona o vladi, noveli zakona o dolgotrajni oskrbi in noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija.

"Najpomembneje je, da se ljudje udeležijo referenduma, ker verjamemo, da mora biti ta znak jasen z vidika ljudske volje. To, kar opazujemo na javni RTV v zadnjih mesecih je najboljši dokaz, zakaj je treba iti na referendum, zakaj je treba glasovati za in pomagati RTV da se osvobodi more v kateri živi zadnjih nekaj mesece," je v uvodu povedal Golob in dodal, da želijo, da RTV deluje v javnem interesu in ne v strankarskem.

Janša je medtem najprej izpostavil pomen zakona o dolgotrajni oskrbi, kot najpomembnejšo vprašanje. "Vlada je že na začetku mandata vložila novelo zakona, ki je zelo kratka. Prelaga se uveljavljanje zakona, ki smo ga čakali desetletja, in ki starejšim in bolnim omogoča plačano dodatno oskrbo, ki jo zdaj plačujejo iz svojega žepa, čeprav so na socialnem minimumu. Ne gre za to, bi vlada tukaj spreminjala nekaj, kar se ji ne zdi dobro, ampak vlada odlaga nekaj, do česar smo prišli v 20 letih," je povedal Janša.

Glede zakona o RTV pa je nadaljeval: "Zakon, ki velja, velja 20 let in dokler so bili predstavniki programskega sveta iz stranke SD je bilo vse v redu. Ko temu ni več tako, je baje konec sveta in zdaj se predlaga obglavljanje vodstva sredi mandata, kar je protiustavno."

"Danes je RTV strankarsko glasilo, po strankarski liniji se zaposluje novinarje in urednike in vsakomur je jasno, da je temu treba narediti konec. Vsi argumenti so opravičevanje strankarskega prevzema s strani SDS javne RTV. Svoboda nima nobenega interesa. Ne bom se spuščal v to, kaj je bilo 20 let nazaj, jaz lahko prevzamem odgovornost kaj bo od danes naprej. Svoboda je jasno povedala, da nočemo biti enaki in nočemo strankarsko prevzemati RTV-ja," pa je Golob odgovoril Janši glede "obglavljanja vodstva."

Golob in Janša o večanju števila ministrstev

"Nemčija je večja od Slovenije pa ima 16 resorjev. Tukaj ne gre za nobene načrte, ampak gre za Alenko Bratušek, Luko Mesca. To je zakon birokracije. Ljudem se neposredno jemlje denar," je o povečanju števila ministrstev dejal Janša. Na drugi strani je Golob izpostavil, da Slovenija z 20 ministrstvi ne bi bila rekorderka: "Italija ima 24 ministrstev, Švedska 23."