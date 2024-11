Diskriminacija treh javnih uslužbenk zaradi nosečnosti in starševstva v eni od zdravstvenih ustanov

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je zdravstvena ustanova kot delodajalec tri uslužbenke obravnavala neustrezno, ko jim za leta, v katerih so bile z dela pretežno odsotne zaradi nosečnosti in nege novorojencev, ni določila ocene dela, so sporočili iz pisarne zagovornika. Preverjanje, ali izpolnjujejo pogoje za napredovanje, se je zato zanje izvedlo dve oziroma tri leta kasneje, kot bi se, če ne bi bile noseče oziroma če ne bi rodile. Zagovornik je zato ugotovil, da so bile diskriminirane na podlagi njihovih osebnih okoliščin nosečnosti in starševstva.

Brez napredovanj in višje plače

Tri uslužbenke zdravstvene ustanove so zagovorniku navedle, da v letih 2016, 2017 in 2018 neupravičeno niso prejele ocene delovne uspešnosti samo zato, ker so bile z dela veliko odsotne, predvsem zaradi nosečnosti in koriščenja materinskega in starševskega dopusta.

Zatrjevale so, da so bile zato prikrajšane pri pravici do napredovanja v plačne razrede in posledično tudi do višje plače.

Delodajalec: vse je bilo zakonito

V zagovornikovem postopku ugotavljanja diskriminacije je zdravstvena ustanova očitke zavrnila. Ocenila je, da je ravnala zakonito. Zagovornik pa je ugotovil, da so bile uslužbenke dejansko diskriminirane, ker za oceno zadostuje že en dan prisotnosti na delu.

Ustanova jih je v primerjavi z drugimi zaposlenimi pri ocenjevanju dela obravnavala slabše zaradi njihovih odsotnosti, ki so bile povezane z njihovimi osebnimi okoliščinami nosečnosti in starševstva.

Ker niso prejele ocene, se je nato preverjanje, ali izpolnjujejo pogoje za napredovanje, izvedlo dve oziroma tri leta kasneje, kot bi se, če ne bi bile noseče oziroma če ne bi rodile.

Odločbo si lahko v celoti preberete na tej povezavi.