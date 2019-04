Diskriminacija temnopoltega dijaka: primer prevzel zagovornik načela enakosti #video

"Lahko potrdim, da smo to prijavo prejeli. Ker postopek še teče, je ne morem komentirati," je poudaril zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Na Gimnaziji Poljane, kjer je bil mladi Francoz na gostovanju, so se dijaku že opravičili, so poročali na Planetu.

Ravnatelj dogodek prijavil zagovorniku načela enakosti

Temnopoltemu francoskemu dijaku so v lokalu sredi Ljubljane zabrusili, da smrdi. "Dijaki so tudi takoj želeli, da se zgodba pojavi na družbenih omrežjih, in so to tudi storili," je povedal ravnatelj Gimnazije Poljane Bojan Bogatec Končan.

Lastnik gostinskega objekta Aleš Prestor je ob dogodku dal naslednjo izjavo: "Imamo nosečo vodjo, ki je v angleščini zelo šibka. Imamo komunikacijo, zraven je še varnostnik, potem pa imamo Francoza, ki govori angleško, in Francoza, ki slabo govori angleško. In kaj smo dobili? Neljubi dogodek."

Hujših sankcij za lokal ne pričakujejo

A ravnatelj je v zgodbi prepoznal diskriminacijo in dogodek prijavil zagovorniku načela enakosti. Hujših sankcij za lokal sicer ne pričakuje. "Pričakujemo opozorilo oziroma, da jih bodo opozorili," je dejal Bogatec Končan.

Zagovornik načela enakosti lahko poseže tudi po strožjih ukrepih, vendar je ravnatelj prepričan, da bi zadrego lahko razrešili oziroma jo preprečili takoj z izborom pravih besed o čezmernem znojenju: "Če je ona to res mislila, bi mu morala to na primeren način povedati, tako da sem malo skeptičen do te izjave."

Kar pa je verjetno težko brez znanja angleščine v mestu, ki letno beleži porast turistov, so še poročali na Planetu.