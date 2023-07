Grah Whatmough tudi drugič imenovan nezakonito

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andrej Grah Whatmough je bil po prvostopenjski sodbi delovnega in socialnega sodišča tudi drugič nezakonito imenovan, je sporočila odstavljena direktorica Televizije Slovenija TVS Natalija Gorščak, ki je vložila tožbo. Sodišče je namreč razveljavilo sklep, s katerim je programski svet 17. marca lani Graha Whatmougha imenoval za generalnega direktorja RTVS, poroča Delo.

"Razveljavi se sklep 2. redne seje programskega sveta RTV Slovenija z dne 17. 3. 2022, pod točko 4-4, ki se glasi: Programski svet RTV Slovenija na podlagi poročila volilne komisije ugotavlja, da je bil z večino glasov vseh članov programskega sveta za generalnega direktorja izvoljen g. Andrej Whatmough. Na mesto generalnega direktorja RTV Slovenija se imenuje g. Andreja Whatmougha. Mandat traja štiri leta in začne teči z dnem 18. 3. 2022," je zapisalo delovno in socialno sodišče.

Po neuradnem poročanju STA je Grah Whatmough tudi med sedmimi kandidati za dva člana štiričlanske uprave RTVS, ki so se prijavili in ustrezajo pogojem novega razpisa, portal N1 pa je neuradno zapisal, da se je prijavil tudi za generalnega direktorja, a so ocenili, da ne ustreza pogojem.