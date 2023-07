"Dela je ogromno, vsaj za silo je treba pokriti še nekaj streh" #foto

Po do zdaj zbranih podatkih so pri upravi za zaščito in reševanje v zadnjih 12 urah zabeležili 233 dogodkov.

Na severnem Primorskem pristojne službe nadaljujejo odpravljanje posledic toče in orkanskega vetra z začetka tedna, so sporočili iz štaba civilne zaščite. Največ dela imajo še vedno v Čepovanu in okolici, saj je treba, vsaj za silo, pokriti še kar nekaj streh in odstraniti podrto drevje, sporočajo. Tudi danes domačinom pomagajo pripadniki in pripadnice Slovenske vojske.

Kot je sporočil poveljnik Civilne zaščite (CZ) mestne občine Nova Gorica Andrej Biaggio je danes v akciji v Čepovanu in Lokovcu kar 145 ljudi. Največ je gasilcev, 63, 31 je vojakov, na terenu so še pripadniki CZ in delavci Elektra Primorske, Cestnega podjetja, sekača, upravljalci gradbene mehanizacije in zaposleni v podjetju Gonzaga. Njihovi proizvodni in skladiščni prostori so zelo poškodovani.

Razveseljivo je, da je večina odjemalcev na tem širšem območju znova oskrbljena z električno energijo, sporočajo. Si pa morajo ponekod še vedno pomagati tudi z agregati. Neurje je namreč poškodovalo številne električne drogove, tudi betonske, ki jih je treba nadomestiti.

Odstranjevanje posledic po vsej državi

V sredo so gasilci povsod po Sloveniji ves dan odstranjevali posledice neurij z močnim vetrom, točo, udari strel in poplavami, ki so zajela Slovenijo v ponedeljkovih večernih urah in se nadaljevala v torek.

Po do zdaj zbranih podatkih so zabeležili 233 dogodkov v Regijskih centrih za obveščanje Brežice (1), Celje (92), Kranj (3), Ljubljana (21), Maribor (16), Murska Sobota (45), Nova Gorica (37), Novo mesto (3) Postojna (3), Ptuj (7), Trbovlje (1) in Slovenj Gradec (4). Posredovali so gasilci iz 113 gasilskih enot. Pri odstranjevanju posledic neurja so pomagale tudi komunalne službe in pripadniki Slovenske vojske.