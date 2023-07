Golob se je srečal s predstavniki kmetijskih organizacij

Premier je sodelujočim predstavil načrtovane spremembe zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, o katerih je spregovoril že po ponedeljkovem srečanju pristojnih na to temo in ki bodo podlaga za hitrejšo in učinkovitejšo pomoč države, so sporočili iz Golobovega kabineta.

Predstavniki kmetijskih organizacij so po njihovih navedbah izrazili zadovoljstvo z dialogom, ki da je pogoj za iskanje najučinkovitejših rešitev. Po trditvah iz kabineta predsednika vlade so se udeleženci sestanka dotaknili tudi posledic podnebnih sprememb in potrebe po pripravi sistemskih rešitev za soočanje z njimi.

Vlada bo preučila predloge rešitev kmetijskih organizacij

Predstavniki kmetijskih organizacij bodo podali svoje predloge rešitev, ki jih bo vlada preučila in jih poskušala v največji meri upoštevati, so napovedali v kabinetu.

Do današnjega sestanka je po njihovih pojasnilih prišlo na premierjevo povabilo. Ob njem in ministrici Šinko so se ga udeležili predstavniki Zveze kmetic Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije.

Neurja z vetrom in točo, ki so po državi divjala v zadnjih dveh tednih, so po prvih grobih ocenah Kmetijsko gozdarske zbornice povzročila škodo na okoli 10.000 hektarjih kultur, poljščin, sadovnjakov in vinogradov, ponekod je škoda popolna. V zbornici so zato danes državo pozvali k hitri pomoči kmetom in sprejemu interventnega zakona za odpravo posledic škode.