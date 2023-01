Davčni zavezanci, ne pozabite na te pomembne datume

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bliža se rok za oddajo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu, opozarjajo pri Finančni upravi RS (Furs). Tudi za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost je le še dober teden časa. Do 28. februarja pa na Fursu pričakujejo tudi napoved za odmero dohodnine od dohodka iz najemnin.

Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine je 6. februar 2023 za zavezance, ki med letom niso uveljavljali te olajšave, in tiste, ki želijo medletno uveljavljeno olajšavo spremeniti.

"Če jo boste oddali prek eDavkov, lahko to storite do 20. februarja 2023, saj bo elektronski portal ostal odprt v času vnosa podatkov iz papirnatih vlog. Na mobilni aplikaciji eDavki in na spletnem portalu eDavki je na voljo predizpolnjena vloga," prebivalcem sporočajo s Fursa.

Predizpolnjeni obrazec bodo uporabniki eDavkov lahko uporabili z lanskimi podatki. S tem bo oddaja vloge preprostejša, hkrati pa bo večja verjetnost, da bo vloga oddana pravilno, saj so v elektronskem obrazcu že vgrajene določene kontrole, ki preprečijo vnos napačnih podatkov.

Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost

Zavezanci, ki davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljajo na podlagi katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč ter pavšalne ocene dohodka na panj, lahko pri davčnem organu uveljavljajo olajšavo za investiranja v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost.

Vlogo vložijo fizične osebe, zavezanci za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki želijo uveljavljati olajšavo za investiranje v osnovna sredstva in opremo v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo v okviru kmečkega gospodinjstva ali agrarne skupnosti.

Rok za oddajo je najpozneje do 5. februarja tekočega leta za vlaganja v preteklem letu, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna dohodnine za preteklo leto ne bo mogel upoštevati.

Zavezanec, ki bo želel uveljavljati olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost po 5. februarju tekočega leta za vlaganja v preteklem letu, bo moral to storiti v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v napovedi za odmero dohodnine (če ne bo prejel informativnega izračuna dohodnine). Ugovoru oziroma napovedi bo v tem primeru priložil tudi vlogo za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost. Foto: Ana Kovač

Uveljavljanje dejanskih stroškov prevoza in prenočitve iz drugega pogodbenega razmerja

Davčnemu zavezancu rezidentu, ki dosega dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, se lahko že pri sestavitvi informativnega izračuna dohodnine upoštevajo dejanski stroški prevoza in prenočitve iz drugega pogodbenega razmerja.

"Vlogo je treba oddati najpozneje do 5. februarja tekočega leta, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna dohodnine ne bo mogel upoštevati," zavezance opozarja Furs.

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz najemnin

Napoved vloži zavezanec, ki oddaja premično ali nepremično premoženje v najem fizičnim osebam (oziroma osebam, ki se ne štejejo za plačnike davka), to pa mora napovedati do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.