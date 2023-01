DZ je novelo zakona o finančni upravi potrdil sredi lanskega decembra, teden dni pozneje pa so državni svetniki nanjo izglasovali odložilni veto. Zmotila jih je predvsem določba, po kateri se lahko pri opravljanju finančne preiskave pridobiva podatke o položaju in gibanju blaga z uporabo tehničnih pripomočkov, in to zgolj na podlagi odločitve pooblaščene osebe finančne uprave (Furs).

"Glede na to, da gre za uvedbo uporabe tajnih naprav, s katerimi se lahko nesorazmerno posega v človekove pravice brez kakršnegakoli zunanjega nadzora in ustreznih pravnih varovalk, je takšen predlog zakona zelo skrb vzbujajoč," je danes opozoril državni svetnik Andrej Poglajen. Dodal je, da se s tem močno posega v človekove pravice in svoboščine. Zakon res ureja sledenje blagu, toda blago se prevaža v transportnih sredstvih, ki pa imajo nekega upravljavca oz. voznika, je dejal.

Grum: Zanima nas končna destinacija blaga, ne kdo blago prevaža

Nasprotno je generalni direktor Fursa Peter Grum zatrdil, da zakon strogo prepoveduje kakršnokoli zbiranje podatkov o vozniku. "Nas zanima predvsem končna destinacija blaga in ne, kdo to blago prevaža," je dejal. Finančni inšpektorji želijo imeti po njegovih besedah pooblastilo za možnost tajnega sledenja le zato, da se bodo lahko učinkoviteje borili proti najhujšim kršitvam s področja davka na dodano vrednost, carin in trošarin.

Enako je zatrdil državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič. "Pooblastilo bi se uporabljalo v najmanjši mogoči meri in zgolj v okviru finančne preiskave," je dejal ter omenil preiskovanje in odkrivanje najtežjih kršitev predpisov s področja davkov, kot tudi medsebojno pomoč organov EU.

Sajovic: Tisti, ki se ukvarjajo s kriminalom, so zagotovo dobre volje

DZ je decembra novelo zakona o finančni upravi potrdil zgolj z glasovi poslancev Svobode in tudi danes so za vnovično potrditev glasovali le člani te poslanske skupine. Dejstvo, da ni dobila širše podpore, je Borut Sajovic (Svoboda) komentiral z besedami, da so tisti, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem, kriminalom in podobnim, zagotovo dobre volje. "Ta rešitev, ki se uporablja zelo redko, v številnih evropskih državah odlično deluje in preprečuje kriminal," je opomnil.

Proti ponovni potrditvi so danes glasovali štirje poslanci SDS. "Gre za nepremišljen in škodljiv zakon," je opozoril Jožef Lenart (SDS). Kot je dodal, so poskusili finančno upravo narediti bolj prilagodljivo in bolj prijazno ljudem in nikakor se ne morejo strinjati s tem, da je sledenje blagu in posledično tistim, ki ga prevažajo, prijazno do ljudi.

O noveli zakona znova v ponedeljek

DZ ima vnovično glasovanje o predlogu novele zakona o finančni upravi na dnevnem redu januarske seje, ki se začne v ponedeljek. Tudi takrat bo potrebna večina glasov vseh poslancev, to je najmanj 46. Premier Robert Golob je pred dnevi napovedal možnost vložitve predloga nove novele, ki ne bo vsebovala določbe o možnosti tajnega sledenja brez sodne odredbe.

Soglasno in brez razprave pa so člani odbora podprli predlog zakona o okrepitvi skupnega sklada za rezervacije z jamstvom države za zagotavljanje izredne makrofinančne pomoči Ukrajini. Z njim se ureja prispevek Slovenije v evropskem skladu za pomoč Ukrajini, in sicer v obliki 12,5 milijona evrov vrednih jamstev.