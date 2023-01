Premier Golob bo odgovarjal na poslanska vprašanja

Potem ko so v ponedeljek na poslanska vprašanja odgovarjali ministri, bo danes na vrsti še predsednik vlade Robert Golob. Zvonko Černač (SDS) bo premierja spraševal glede aktivnosti na področju sistema plač v javnem sektorju. S plačami v javnem sektorju pa je povezano tudi vprašanje Janeza Žaklja (NSi), ki od premierja pričakuje pojasnila glede dosedanjih dvigov plač posameznim skupinam v javnem sektorju ter nadaljnjih korakih in reševanju zahtev preostalih skupin zaposlenih v javnem sektorju.

Žan Mahnič (SDS) je napovedal vprašanje v zvezi s pregonom koruptivnih dejanj, organiziranega in gospodarskega kriminala. Predrag Baković (SD) pa bo premierju zastavil vprašanje v zvezi s prodajo slovenskega lesa v tujino. Zanima ga, ali bo vlada spremenila oz. preklicala pravila prodaje gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je postavila prejšnja vlada in ki se nanašajo na prodajo lesa hrvaškim podjetjem v skladu z reciprociteto, ter če jih ne bo, kako bo zaščitila slovenske lesne predelovalce.

Znova o noveli zakona o finančni upravi

DZ bo tudi ponovno odločal o noveli zakona o finančni upravi, ki jo je DZ potrdil sredi decembra, teden dni pozneje pa so državni svetniki nanjo izglasovali odložilni veto. Zmotila jih je predvsem določba, po kateri se lahko pri opravljanju finančne preiskave pridobivajo podatki o položaju in gibanju blaga z uporabo tehničnih pripomočkov, in to zgolj na podlagi odločitve pooblaščene osebe finančne uprave.

Novela v ponovni obravnavi na odboru DZ za finance minuli teden ni dobila zadostne podpore. Da je primerna za vnovično potrditev, bi morala glasovati večina vseh članov odbora, torej osem, glasove za pa je prispevalo le sedem poslancev Svobode.