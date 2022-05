Danes praznujemo svetovni dan teh pomembnih bitij #video

Če smučanje velja za slovenski nacionalni šport, bi lahko rekli tudi, da je čebelarjenje naša tradicionalna kmetijska dejavnost. Danes je peti svetovni dan čebel, da ga sploh imamo, smo zaslužni prav Slovenci. Združeni narodi so ga razglasili na pobudo naše države. Letos je v ospredju tema mladi in čebelarstvo in prav ti se pogosto odločajo tudi za čebelarjenje v mestih. Bili smo v Ljubljani, verjeli ali ne, panjev po strehah glavnega mesta ne manjka in pozor: urbani med ni nič slabši od podeželskega.