Danes praznujejo čebele!

Pet let je minilo, odkar so čebele uradno dobile svoj praznik, 20. maj. Bistveno dlje pa že s svojimi izjemnimi pridelki skrbijo za naše zdravje ter dobro počutje, in prav je, da jim pri tem plemenitem poslanstvu pomagamo. Podjetje Medex, pionir apiterapije in ambasador čebelam prijaznega sveta, je ob svetovnem dnevu čebel v svoji trgovini na Miklošičevi v Ljubljani pripravilo številne aktivnosti in ugodnosti s katerimi bo obdarilo svoje stranke in jih z akcijo Help a bee opolnomočilo za naravi prijazna dejanja.