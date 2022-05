Policisti ob nenavadnem dogodku: Če si naložiš preveč ...

Objava, ki so na Facebooku objavili slovenski policisti, ima sicer šaljiv opis, vendar pa policisti vseeno opozarjajo na prave in varne rešitve, ki so v skladu s cestno-prometnimi predpisi. Na fotografiji, ki so jo objavili, je namreč traktor s prikolico, ki je polno naložena z zemljo, na vrhu pa je naložen še delovni stroj, ki pa ni ustrezno zaščiten in privezan.

Kako so policisti v konkretnem primeru reagirali in kakšna kazen je doletela voznika traktorja, ni znano.