Zaradi padavin težave v Ljubljani

Jutro se je v zahodnem in južnemu delu države že začelo s krajevnimi padavinami v obliki ploh in tudi neviht. Najmočnejše nevihte pričakujejo v zahodni polovici države, niso pa izključene niti drugod. V današnjem jutru je meteorna voda že poplavljala v Ljubljani in Grosupljem.

Po napovedi agencije za okolje (Arso) so ponoči in zjutraj predvsem na Primorskem mogoče močne nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra. Ti bodo najbolj izraziti na Obali. Močnejše nevihte z nalivi bodo čez dan tudi drugod po državi, zato pri gibanju na prostem svetujejo previdnost.

Vroče ne bo niti na Obali

Zaradi pogostih padavin in hladnejše zračne mase bo temperatura zraka v večjem delu Slovenije precej nižja kot v ponedeljek, tudi na Primorskem ne bo vroče, so navedli na Arsu in dodali, da bo na praznično sredo vreme precej bolj umirjeno.

Največ jasnine bo zaradi šibke burje na Primorskem, v notranjosti bo na nebu še nekaj oblačnosti, ki se bo čez dan trgala. Tudi v sredo lahko popoldne nastane še kakšna osamljena ploha ali nevihta. Takšen tip vremena bi po napovedih meteorologov lahko vztrajal dalj časa.