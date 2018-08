Vročinski val se je končal, prihajajo ohladitve in dež

Po vročinskem valu, ki je pred časom zajel celotno državo, se nam obeta teden z nižjimi temperaturami in obilnimi padavinami. Ponoči bodo krajevne nevihte zajele tudi osrednjo in južno Slovenijo. Nekatere nevihte bodo predvsem na Primorskem močnejše, z močnejši nalivi in sunki vetra.

Sunki zahodnega vetra bodo najbolj izraziti na Obali. Zaradi padavin lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki.

Vročinski val nad Slovenijo se je zaključil že s koncem prejšnjega tedna. Z današnjim dnem smo vstopili v teden, ki prinaša nižje temperature in več popoldanskih neviht, poroča Agencija RS za okolje (Arso).

V torek temperature še nižje

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Še bodo možne krajevno močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra. Popoldne bo ponekod zapihal severni veter, pozno zvečer na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj.

V sredo bo na Primorskem pretežno jasno. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, zjutraj predvsem v jugovzhodni Sloveniji še pretežno oblačno. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje. Na Primorskem bo oba dneva pihala šibka burja.

V sosednjih pokrajinah bo popoldne pretežno jasno, predvsem v krajih zahodno od nas bo postopno več oblačnosti. Tam bodo krajevne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno z razmeroma pogostimi padavinami, deloma nevihtami. Od severa se bo postopno ohladilo.