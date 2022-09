Danes bo jasno, kdo vse bi bil rad naslednji "Pahor"

Kandidature za predsedniško funkcijo je sicer napovedalo še kar nekaj posameznikov, ali je kateremu od njih uspelo zbrati zadostno število podpisov za vložitev kandidature, pa bo znano po izteku roka. Nekateri, ki so napovedali vstop v predsedniško tekmo, pa so iz nje protestno izstopili.

Kandidature za predsedniško funkcijo je sicer napovedalo še kar nekaj posameznikov, ali je kateremu od njih uspelo zbrati zadostno število podpisov za vložitev kandidature, pa bo znano po izteku roka. Nekateri, ki so napovedali vstop v predsedniško tekmo, pa so iz nje protestno izstopili. Foto: STA

Do zdaj je kandidature na DVK, bodisi s podpisi volivcev bodisi podporo stranke oz. poslancev, vložilo sedem kandidatov. Pet kandidatur, ki so bile vložene pretekli teden, je DVK že potrdila, in sicer kandidature glasbenika Gregorja Bezenška, poslanca NSi Janeza Ciglerja Kralja, kočevskega župana Vladimirja Prebiliča, poslanca SDS Anžeta Logarja in pravnice Nataše Pirc Musar.

V ponedeljek sta kandidaturi vložila še evropski poslanec Milan Brglez in poslanec Levice Miha Kordiš. Da bodo to storili danes, pa so napovedali še v volilnem štabu ginekologinje Sabine Senčar. O svoji kandidaturi bo na današnji novinarski konferenci spregovoril tudi nekdanji zunanji minister in evropski poslanec Ivo Vajgl.

Komu vse je uspelo zbrati podpise?

Kandidature, vložene ta teden, bo DVK potrjevala v četrtek, končni nabor predsedniških kandidatov pa bo znan v začetku prihodnjega meseca, saj imajo kandidati še do 3. oktobra čas, da umaknejo soglasje h kandidaturi.

Žreb vrstnega reda kandidatur bo DVK izvedla v torek, 4. oktobra. S tem bo tudi določila seznam kandidatur, kot bo zapisan na glasovnicah 23. oktobra, ko bo potekal prvi krog predsedniških volitev.