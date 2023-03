Črnčec: Zavezali smo se, da bomo dvignili obrambne izdatke

Noveli zakona o službi v Slovenski vojski (SV) se po današnji razpravi v DZ obeta podpora poslanskih skupin Svoboda in opozicijske NSi, v SDS pa ji ne bodo nasprotovali. Široka podpora pa se obeta resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV, podporo so ji namreč odrekli le v Levici. DZ bo o obojem glasoval v sredo.

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved je med predstavitvijo novele zakona o službi v Slovenski vojski (SV) spomnil, da se vojska spopada z močnim pomanjkanjem kadra, zato ministrstvo v noveli predlaga, da se izobrazbeni pogoji za zaposlitev v vojski znižajo na osnovno šolo in nedokončano srednjo šolo. Mlade, ki bi se na ta način zaposlili, bi spodbudili, da nadaljujejo šolanje in v SV opravijo ustrezna usposabljanja.

Podporo noveli je v predstavitvi stališč poslanske skupine Svoboda napovedala Andreja Rajbenšu, v stališču NSi pa Janez Žakelj. Anton Šturbej je v imenu poslanske skupine SDS dejal, da zakonu ne bodo nasprotovali, Damijan Zrim iz SD pa je povedal, da so do njega zadržani. Absolutno pa noveli nasprotujejo v poslanski skupini Levica, je dejal Miha Kordiš.

Državni sekretar obrambnega ministrstva Damir Črnčec pa je predstavil resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV do leta 2040. Spomnil je, da resolucijo prenavljajo zaradi spremenjenega varnostnega okolja po začetku vojne v Ukrajini. Po njegovih besedah Slovenija svojo obrambo zagotavlja v sklopu kolektivne obrambe zveze Nato.

Država se je zvezi Nato politično zavezala, da bo svoje obrambne izdatke dvignila na dva odstotka bruto domačega proizvoda, je dejal Črnčec. V resoluciji so ta dvig zastavili z jasno časovnico do leta 2030. Novosti so vzporedna, ne več zaporedna gradnja zmogljivosti srednje in srednje izvidniške bataljonske skupine, dvig obrambnih izdatkov za investicije na 20 odstotkov in dvig izdatkov za razvoj na dva odstotka. Črnčec je navedel še postopno menjavo flote helikopterjev in njihovo številčno krepitev.

Soglasno podporo resoluciji so napovedali v poslanski skupini SDS, v njenem imenu Jožef Lenart. V NSi menijo, da ima številne pomanjkljivosti, a jo bodo po besedah Žaklja podprli. Podpora se ji po besedah Zrima obeta tudi v vrstah poslancev SD, o njeni konkretnosti in dorečenosti pa so prepričani tudi v poslanski skupini Svoboda, je dejal Miha Lamut. Podporo pa ji je v imenu Levice odrekel Kordiš. Poslanci bodo o noveli zakona o službi v SV in predlogu resolucije glasovali v sredo.