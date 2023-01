Boxerji: država že plačala tri milijone evrov, a grozi nam še višji račun

"Ministrstvo za obrambo je do zdaj plačalo stroške v zvezi z operativnim in administrativnim proračunom programa Boxer v skupni višini 3.036.353 evra. Račun v višini 7,2 milijona evra, ki se nanaša na povrnitev razvojnih stroškov državam, ki sodelujejo v okviru programa Boxer, smo zadržali in ostaja predmet pogajanj ob izstopu. Predvidoma bo MORS plačal še administrativne stroške za leto 2023 v višini 343.713 evra," pojasnjujejo na ministrstvu za obrambo.

Leto 2022 sta na področju obrambnih naložb zaznamovali sklenitev pogodbe o nakupu 45 osemkolesnikov boxer in nato napovedana odpoved pogodbe. Obrambno ministrstvo je podjetje OCCAR, s katerim je bil sklenjen posel, 18. julija obvestilo o začetku revizije posla in 23. septembra nato še o izstopu Slovenije iz programa Boxer. Dokončna prekinitev posla z boxerji in iskanje alternative pa sta med prvimi potezami aktualnega obrambnega ministra Marjana Šarca.

Po oceni generalnega direktorja direktorata za logistiko na obrambnem ministrstvu Željka Kralja bodo postopki končani v prvi polovici leta. Ministrstvo je na več vlad drugih držav, po neuradnih podatkih STA na šest, že naslovilo pobudo za nakup alternativnih osemkolesnikov, informacije glede tega bodo posredovali v kratkem, je sredi decembra dejal Kralj.

Ministrstvo plačalo tri milijone evrov, o sedmih se še pogajajo

Kot so nam pojasnili na ministrstvu za obrambo, so kljub nameri o odpovedi pogodbe, ki jo je podpisal nekdanji obrambni minister Matej Tonin, do zdaj plačali stroške v zvezi z operativnim in administrativnim proračunom programa Boxer v skupni višini 3.036.353 evrov, račun v višini 7,2 milijona evrov, ki se nanaša na povrnitev razvojnih stroškov državam, ki sodelujejo v okviru programa Boxer, pa so zadržali in ostaja predmet pogajanj ob izstopu.

"Predvidoma bo Mors plačal še administrativne stroške za leto 2023 v višini 343.713 evrov," še pojasnjujejo na ministrstvu.

Kmalu se obeta nov posel

Osemkolesnike vojska potrebuje za oblikovanje dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin, kar je obrambno ministrstvo obljubilo zvezi Nato. Na tem področju predlogu resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040 prinaša novost, da se ne bosta oblikovali zaporedno, temveč vzporedno, kot razlog pa navaja finančno racionalizacijo.

Nakup osemkolesnikov se zaradi zamude v izpolnjevanju zavez zavezništvu, kot so zapisali v resoluciji, obeta že kmalu v prvem razvojnem obdobju do leta 2030 in bo po številu vozil precej večji od 45 boxerjev. Na vprašanja o tem, koliko večji, ministrstvo ne odgovarja, a je STA neuradno izvedela, da je minimalni standard zveze Nato za eno bataljonsko skupino 53 osemkolesnikov. Za obe bataljonski skupini naj bi bilo sicer potrebnih 136 novih osemkolesnikov in 30 patrij.