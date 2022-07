Tonin zaskrbljen: To bo skrajno nespametna poteza nove vlade #video

Nekdanji obrambni minister Matej Tonin se je odzval na poročanje nekaterih medijev, da naj bi vlada načrtovala menjavo nakupa osemkolesnikov boxer z rosomaki. Ti so zastareli in vojakom zagotavljajo slabšo stopnjo zaščite, saj ne izpolnjujejo minimalnih vojaških zahtev s področja zaščite. Meni, da je stroka podlegla političnim pritiskom.

Vozilo KTO rosomak je tako kot vozilo stryker doseglo svoj vrhunec v preteklem desetletju, je v sporočilu za javnost zapisal Tonin. Zato je tudi cena rosomaka nižja od cene boxerja, a ne dolgoročno, saj bo morala vojska to vozilo menjati že na srednji rok.

Nekdanji minister za obrambo Matej Tonin: "Vsaka primerjava med vozili boxer in KTO rosomak je nemogoča, ker gre za dve različni generaciji vozil. Rosomak je vozilo pretekle generacije in zato v številnih pogledih zastarelo. Proizvodnja teče na Poljskem, vozilo je v uporabi le na Poljskem in v Združenih arabskih emiratih." Na fotografiji rosomak. Foto: Guliver Image

Trendi gredo v povečano stopnjo zaščite do ravni 5-6 STANAG in proti 40-milimetrskemu topu, ki pa ga rosomak ni sposoben prenesti. Vozila boxer so mnogo zmogljivejša, omogočajo boljšo zaščito posadke in vojakov, predvsem pa omogočajo integracijo modernih sistemov in daljinsko upravljanje bojne postaje, je opozoril.

"V primeru izstopa Slovenije iz OCCAR je jasno, da se je nova vlada odločila za skrajno nespametno potezo, ki bo škodovala varnosti vojakov, upočasnila modernizacijo Slovenske vojske in naredila korak nazaj pri tehnološki dovršenosti oborožitvenih sistemov," je sklenil svoj zapis.

Premier Robert Golob je v torek med obiskom v Berlinu dejal, da raziskujejo različne možnosti, če bo revizija pokazala, da je nakup boxerjev za Slovenijo neustrezen. Pojasnil je, da ne obstaja samo ena možnost, ampak je možnosti več, v naslednjih mesecih pa naj bi bilo to predstavljeno tudi javnosti. Foto: STA

Delo je danes sicer poročalo, da naj bi predsedniku vlade Robertu Golobu med nedavnim obiskom v Nemčiji, kjer se je srečal tudi s kanclerjem Olafom Scholzem, jasno sporočili, naj Slovenija ne razbija posla z oklepniki boxer, če ne želi poslabšanja odnosov z Nemčijo.

