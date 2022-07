Zvezna republika Nemčija 🇩🇪 je ena najpomembnejših držav partneric na vseh ravneh in najpomembnejša gospodarska partnerica Slovenije 🇸🇮. Osrednje teme pogovorov so bile razmere v Ukrajini 🇺🇦, širitev EU 🇪🇺 na Zahodni Balkan in krepitev medsebojnega sodelovanja. pic.twitter.com/4Cn6q7s9CW