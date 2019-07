Članstvo sindikata Praktikum aneks dve označilo za slabo rešitev

Vlada je aneks dve k splošnemu dogovoru potrdila prejšnji teden, prinaša pa nagrajevanje bolj obremenjenih zdravstvenih timov na primarni ravni, ki presegajo mejo 1.895 glavarinskih količnikov. Ukrep bo začel veljati avgusta, letos pa bo prinesel 4,8 milijona evrov posledic. Lestvica dodatnega nagrajevanja je razdeljena na pet razredov, začne se pri štirih odstotkih in konča pri 20 odstotkih osnovne plače.

Zdravniki ne kažejo velikega navdušenja nad rešitvami ministrstva

Minister za zdravje Aleš Šabeder računa, da jim bo z ukrepom uspelo pomiriti družinske zdravnike, ki so svoje odpovedi zamrznili do jeseni. Do takrat so ministrstvu dali čas, da zagotovi finančna sredstva za dodatne time družinske medicine in nagrajevanje za dodatno delo. Enotni so namreč, da je treba doseči stoodstotno plačilo opravljenih storitev pri na novo določenem normativu, torej 1.895 glavarinskih količnikih.

Stališč zdravnikov iz zdravstvenih domov za zdaj še ni slišati, k čemur gotovo prispeva tudi čas dopustov, a prvi odzivi iz zdravniških vrst ne kažejo velikega navdušenja nad rešitvami ministrstva. Med drugim so se kritično odzvali v zdravniški zbornici, aneks dve pa prav tako ni prepričal Muževiča.

V sindikatu Praktikum so mnenje o modelu nagrajevanja preverili tudi med člani. Odzvalo se je okoli 70 odstotkov članstva oziroma 400 zdravnikov, kar je po Muževičevih besedah tretjina vseh zdravnikov družinske medicine. Aneks dve je kot "slabo rešitev za kakršnokoli problematiko" označilo kar 90 odstotkov sodelujočih v anketi.

V sindikatu niso seznanjeni z naslednjimi potezami družinskih zdravnikov

Kot poudarja Muževič, družinski zdravniki menijo, da pristojni niso poslušali njihovih zahtev, v katerih "niso govorili o višjih plačah, ampak o urejanju razmer v družinski medicini z razširjenjem timov". "Kot sindikat ne mislimo delati nobenih naslednjih korakov. Po vseh teh letih razlaganja, argumentiranja, primerjave s tujino, dokazovanja, da bi naši predlogi prinesli neverjetno korist bolnikom in zdravstvenemu sistemu v celoti, človek postane utrujen in se nima smisla več iti kakršnihkoli sindikalnih akcij," je dejal Muževič.

V sindikatu Praktikum niso seznanjeni z naslednjimi potezami posameznih družinskih zdravnikov glede morebitnega umika odpovedi. Foto: Getty Images

"Zadeva bo šla svojo pot, kakor bo šla. Vsak posameznik bo videl pri sebi, ali bo vztrajal v tem sistemu," je dejal Muževič. V sindikatu namreč niso seznanjeni z naslednjimi potezami posameznih družinskih zdravnikov glede morebitnega umika odpovedi. Bolj jasne informacije o tem predvidoma pričakujejo septembra. Muževič sicer še vedno upa, da "vlado enkrat sreča pamet" in da bo začela iskati smiselne rešitve.

Eno od teh vidi tudi v predlogu sindikata o stoodstotnem financiranju ambulant z obremenitvijo od 1.895 glavarinskih količnikov do državnega povprečja obremenitve. Tako plačilo bi po oceni sindikata od avgusta do konca letošnjega leta znašalo 1,5 milijona evrov, kar je za 3,3 milijona evrov manj od modela nagrajevanja iz aneksa dve. Po oceni ministrstva pa naj bi predlog sindikata letno pomenil okoli 30 milijonov evrov dodatnih finančnih posledic, kar je po mnenju Muževiča izkrivljanje.

Fides: Aneks dve ni rešitev čezmernih obremenitev zdravnikov

Kot so pojasnili na ministrstvu, predlog sindikata pomeni, da se polna vrednost tima vrednoti že pri 1.895 glavarinskih količnikih, kar pomeni dvig cene te storitve za okoli 30 milijonov evrov letno. To povišanje bi po navedbah ministrstva najbolj občutili javni zdravstveni zavodi in koncesionarji, ne pa zdravstveni timi, ki so dejansko bolj obremenjeni.

"Zavedamo se, da so nekateri družinski zdravniki bolj obremenjeni, vendar je to v danih okoliščinah, ko v sistem postopno prihajajo novi zdravniki, edini smiselni ukrep. Nagrajeni bodo tisti, ki so bolj obremenjeni," dodajajo na ministrstvu.

Tudi v zdravniškem sindikatu Fides ocenjujejo, da aneks dve ni rešitev čezmernih obremenitev zdravnikov, je pa kršitev kolektivne pogodbe. V današnjem odzivu so navedbe ministrstva, da aneks kolektivne pogodbe ne krši, označili za napačno razumevanje določb iz pogodbe.