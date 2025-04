V primeru odpovedi ne pozabite na svoje pravice!

Odpoved delovnega razmerja je pomembna prelomnica v življenju vsakega. Ne glede na to, ali odpoved podajate sami ali ste jo prejeli od delodajalca, je izjemno pomembno, da je postopek izveden v skladu z zakonom. Še posebej bodite previdni pri odpovedih, pri katerih so razlogi nejasni ali dvomljivi. Pravnik na dlani vam zato ponuja dostopno pravno pomoč , da bo vse, kot mora biti.

Vam je delodajalec podal korektno odpoved?

Delodajalci lahko odpoved podajo iz različnih razlogov, vendar morajo biti ti zakoniti in utemeljeni. Bodite pozorni na sumljive razloge za odpoved, še posebej če so odnosi z delodajalcem že prej napeti ali če ste odsotni zaradi bolniškega dopusta. Odpoved v času bolniške odsotnosti sicer je mogoča, a pod strogo določenimi pogoji. Vaša bolniška odsotnost v nobenem primeru ne sme biti razlog za odpoved, zato ne privolite v vse.

Odpoved delovnega razmerja in nujnost pravne pomoči

Nihče izmed nas si ne želi, da bi tako pomemben dogodek, kot je odpoved, privedel do še bolj stresnih situacij. Hote ali nehote se to večkrat zgodi, saj ljudje podcenjujemo zahtevnost postopka odpovedi delovnega razmerja. Ta zahteva natančno poznavanje zakonodaje, saj lahko že manjša napaka vodi v neprijetne posledice. Pravna pomoč zagotavlja, da je vse urejeno skladno z zakonom in da so vaše pravice zaščitene.

Kako vam lahko pomaga pravnik?

Pregled odpovedi

Priprava odpovedi

Izpodbijanje nezakonitih odpovedi

Redna odpoved s strani delavca

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi pomeni, da delavec ne želi več delati za svojega delodajalca. Ko delavec vloži odpoved, začne teči odpovedni rok, določen s pogodbo o zaposlitvi ali z zakonom. V tem primeru delavcu odpravnina ne pripada, prav tako ni upravičen do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi napišemo v obliki uradnega dopisa. V grobem je vsebina odpovedi takšna: v glavi na levi strani zapišemo najprej svoje in delodajalčeve podatke, na desni strani pa kraj in datum. V jedru jasno povemo svoj namen (izjava o odpovedi) in se na koncu podpišemo.

Izredna odpoved s strani delavca

Izredna odpoved s strani delavca je predvidena v primerih hujših kršitev pogodbe delodajalca, na primer če več kot dva meseca niste dobili izplačane plače. V tem primeru je potreben poseben postopek. Najprej morate delodajalca pisno opozoriti na kršitev, nato pa podati prijavo na inšpektorat. Če delodajalec kršitve ne odpravi oziroma svoje obveznosti ne izpolni v treh delovnih dneh od vročitve opozorila, mu lahko podate izredno odpoved. V tem primeru vam po zakonu pripadajo odpravnina, odškodnina in denarno nadomestilo za brezposelnost. Delovno razmerje preneha s podajo odpovedi brez odpovednega roka.

Dopust in regres

Ko delavec poda odpoved pogodbe o zaposlitvi, mu pri starem delodajalcu pripada sorazmerni delež letnega dopusta za vsak dopolnjeni mesec zaposlitve v tekočem koledarskem letu. Če dopusta do prekinitve pogodbe še ni v celoti izkoristil, ga lahko porabi med odpovednim rokom. Če to ni mogoče, se lahko s starim delodajalcem dogovori za denarno nadomestilo neizkoriščenega sorazmernega dela dopusta. Mogoč je tudi dogovorjeni prenos dopusta k novemu delodajalcu.

Tudi pravica do regresa se ob odpovedi prizna sorazmerno času zaposlitve v tekočem letu. Zaplete se lahko, če je delodajalec regres že v celoti izplačal, saj mora delavec v takem primeru vrniti višek izplačanega zneska. Delodajalec sicer lahko predlaga pobot z zadnjo plačo, vendar tega brez pisnega soglasja delavca ne sme enostransko izvesti. Zato se v takih primerih priporoča pravno svetovanje, da se preprečijo morebitne kršitve pravic.

