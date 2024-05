Prevolnik Ruplova se bo srečala s predstavniki bolnišnic

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel se bo na Brdu pri Kranju srečala s predstavniki bolnišnic, s katerimi bo govorila o načinih in metodah spremljanja efektivne obremenjenosti zdravnikov. Srečanja, po katerem je predvidena izjava za javnost ministrice, se bo udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob.

Zdravniki so že pred stavko, ki traja od 15. januarja, opozarjali na prekomerno obremenjenost. Za spremljanje storilnosti delavcev so sicer skladno z uredbo odgovorni delodajalci, ki o opravljenih storitvah poročajo tudi svetu zavoda in ministrstvu.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so maja lani začeli objavljati sezname o opravljenih storitvah zdravnikov. Zdravniški sindikat Fides je takrat opozoril, da obračunane storitve ne zajemajo vsega dela zdravnikov. Poleg tega spregledajo okoliščine dela nosilcev zdravstvene dejavnosti.

ZZZS: Obremenitve delavcev bi moralo postavljati vodstvo bolnišnic

Na ZZZS so za STA pojasnili, da se vodstva zdravstvenih zavodov obremenjenosti zdravnikov za učinkovito izrabo kadrov ne posvečajo dovolj. Menijo, da bi moralo obremenitve delavcev postavljati vodstvo bolnišnic, ne pa sindikati ali država v smislu nacionalnih normativov. Razlike med izvajalci oziroma njihovimi zmogljivostmi so namreč "lahko precej opazne".

Delavci, ki bi presegli obremenitve in kazalnike kakovosti, bi morali biti dodatno nagrajeni, menijo v ZZZS. S tem bi prispevali k boljši dostopnosti storitev in skrajšanju čakalnih dob, torej tudi k boljšemu poslovnemu rezultatu izvajalcev.

Na srečanju na Brdu pri Kranju bodo predstavniki splošnih bolnišnic Novo mesto, Slovenj Gradec in Nova Gorica ter Univerzitetnega kliničnega centra Maribor med drugim predstavili primere dobrih praks dela v bolnišnicah.