Delavci družbe Cimos bodo danes v Vuzenici in Senožečah ob 12. uri za dve uri prekinili delo. Za opozorilno stavko so se odločili, ker se jim v pol leta z vodstvom podjetja ni uspelo uskladiti glede dviga plač in novega plačnega modela.

Kot je v torek za STA povedal predsednik Sindikata kovinske in elektroindustrije (Skei) za kraško in notranjsko regijo ter strokovni delavec sveta delavcev v družbi Cimos Aleš Hoge, obljubljenih uskladitev niso izvršili. Ob tem so odgovorni v družbi Cimos zavzeli stališče, da izpolnjujejo vse zahteve po zakonu in da plač letos ne želijo spreminjati.

Skei se je lani z vodstvom Cimosa sicer že dogovoril, da bo plače namesto junija 2023 za šest odstotkov marca letos zvišal za deset odstotkov. To se je sicer zgodilo, a kljub temu še vedno približno 240 delavcev prejema minimalno plačo oziroma dodatek do minimalne plače.

Tristo podpisov podpore

Hoge je opozoril, da je vodstvo Cimosa ob napovedi stavke odpovedalo podjetniško kolektivno pogodbo, kar je označil kot nesprejemljivo. Kot je dodal, bodo storili vse, da ta korak prekličejo.

Koliko ljudi bo danes stavkalo, ni znano, to bo jasno po začetku stavke, je povedal Hoge. Ob napovedi so sicer od delavcev dobili skoraj 300 podpisov podpore, je dodal.

Koprski Cimos in njegove hčerinske družbe so zadnji dve leti v lasti nemškega finančnega sklada Mutares, ki je družbo maja 2022 prevzel od družbe TCH Cogeme v lasti italijanskega sklada Palladio Finanziaria. TCH ga je iz agonije rešil leta 2017, potem ko je podjetje na predlog upnikov končalo v prisilni poravnavi. Kot je pred kratkim poročal Dnevnik, naj bi sedanji lastniki načrtovali selitev dela proizvodnje iz Slovenije v srbsko Kikindo, eno tovarno pa naj bi prodali. Priprave za selitev nekaj proizvodnih linij iz tovarne v Senožečah so po poročanju časnika že začeli. Poleg Vuzenice in Senožeč ima družba proizvodni obrat še v Mariboru.