Sindikat v koprskem Cimosu je za sredo napovedal dvourno stavko. Potekala bo med 12. in 14. uro, glavni razlog zanjo se skriva v dejstvu, da se jim v pol leta ni uspelo uskladiti glede dviga plač in novega plačnega modela. Stavko so namreč napovedali že spomladi, a so jo predstavniki delavcev marca zamrznili.

Socialni partnerji so v Cimosu marca imenovali delovno skupino, s pomočjo katere so želeli zaposleni doseči, da bi se najnižja osnovna plača v podjetju izenačila z minimalno in da bi se sorazmerno povečale tudi druge plače. Ob tem naj bi stekli tudi pogovori o novem plačnem modelu. Ker skupina v pol leta zahtev zaposlenih ni izpolnila, so se ti odločili za dvourno opozorilno stavko.

Vodstvo Cimosa odpovedalo podjetniško kolektivno pogodbo

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI) se je lani z vodstvom Cimosa sicer že dogovoril, da se bodo plače namesto junija 2023 za šest odstotkov marca letos povečale za deset odstotkov. To se je tudi zgodilo, kljub temu pa še vedno približno 240 delavcev prejema minimalno plačo oziroma dodatek do minimalne plače.

Kot danes poroča časnik Dnevnik, je vodstvo Cimosa ob napovedi stavke odpovedalo podjetniško kolektivno pogodbo. Zaposleni bodo s sredino stavko tako zahtevali, da se najnižja osnovna plača v podjetju izenači z minimalno in da se sorazmerno zvišajo tudi druge plače. Od podjetja, ki proizvaja sestavne dele za avtomobilsko industrijo, pričakujejo tudi ponovno ovrednotenje delovnih mest.