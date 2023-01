Primorske novice bodo po novem ustvarjali v stavbi Cimosa

Te dni poteka selitev uredništva in drugih služb časopisno-založniške družbe Primorske novice iz palače Tarsia v središču Kopra v upravno stavbo Cimosa v Šalari. Spomeniško zaščitena stavba, v kateri so časnik pripravljali skoraj 60 let, pa bo v prihodnosti glavno središče italijanske narodne skupnosti v Sloveniji.

Primorske novice so konec lanskega leta praznovale 75 let obstoja. Zadnjih 19 let izhajajo vsakodnevno. Družba ima sedež v Kopru, ima pa še enoto v Novi Gorici. Potem ko je bila desetletje lastnica časopisne hiše Splošna plovba, so pred dvema letoma njen delež v Primorskih novicah odkupila podjetja Svet24, Salomon in Curator Nova, ki so v posredni lasti Martina Odlazka.

Lani jeseni so se lastniki odločili za prodajo dolgoletnega sedeža družbe. Najeli so prostore v upravni zgradbi Cimosa, ki ima danes bistveno manj zaposlenih kot takrat, ko so stavbo gradili. Kot je ob selitvi za STA dejal odgovorni urednik Denis Sabadin, so občutki ob tem mešani.

"Seveda marsikomu med nami ni vseeno, ko zapuščamo prostore, v katere smo vsak dan prihajali več kot 30 let. Vendar je bilo vzdrževanje srednjeveške palače Tarsia zahtevno, posegi pri oblikovanju prostorov pa omejeni zaradi zaščite kulturne dediščine. Najpomembneje je, da Primorske novice ostajajo v Kopru. Novi prostori so popolnoma obnovljeni, ob tem pa prinašajo novo energijo in nove izzive, tudi logistično je dostop na obrobju mesta bolje urejen," je pojasnil Sabadin.

Delijo težave drugih tiskanih medijev

Kot je dodal, se srečujejo s podobnimi izzivi kot drugi tiskani mediji. Poleg padca naklade in posledičnega zmanjšanja zanimanja oglaševalcev sta v zadnjem letu podjetje močno udarili tudi podražitvi papirja in energije. Zato so morali precej znižati stroške.

Zmanjšali so število zaposlenih, predvsem tako, da odhodov in upokojitev niso nadomestili. Odpovedali so se tudi večini zunanjih sodelavcev. Novinarska ekipa se je v zadnjem desetletju skoraj prepolovila. Trenutno imajo nekaj več kot 30 ustvarjalcev novinarskih vsebin.

V najboljših časih so Primorske novice izhajale v skoraj 30 tisoč izvodih. Računali so, da časopis doseže 90 tisoč ljudi, približno tretjino prebivalstva Primorske. V času digitalizacije medijev se je stanje bistveno spremenilo.

Kot je dejal Sabadin, rešitev vidijo v boljšem trženju in povečanju vsebin digitalnih izdaj. "A kljub temu brez pomoči države in njenih institucij ne bo šlo. Če ne bo pomoči, Primorske novice ne bodo mogle še naprej zagotavljati takšne ravni kakovosti in obširnosti novinarskih vsebin. To pa bi bila velika škoda za vso družbo, predvsem pa velik korak nazaj, tako v stopnji demokracije kot civilizacijsko, za zahodno Slovenijo," je sklenil.

Palačo Tarsia prodali za 950 tisoč evrov

Palača Tarsia je od oktobra last Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, ki bo ključe uradno prevzela 1. februarja, je povedal predsednik te krovne organizacije Alberto Scheriani. Preurejanje prostorov pa bo trajalo več let.

Poleg krovne organizacije italijanske narodnostne skupnosti na državni ravni bo imela v palači sedež tudi njena občinska organizacija. Prostore bodo namenili še več ustanovam in društvom. Med njimi so Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper, pisarna poslanca italijanske narodne skupnosti v državnem zboru, italijansko središče Carlo Combi, Športno društvo italijanske skupnosti, dopisništvo dnevnika La Voce del Popolo, Društvo mladih italijanske narodne skupnosti in umetniško društvo AIAS.

Nakup palače je v vrednosti 950 tisoč evrov financirala Republika Slovenija. V uradu za narodnosti so ob sklenitvi posla ocenili, da se bo z delovanjem pod skupno streho okrepilo povezano in učinkovito delovanje organizacij italijanske narodne skupnosti.