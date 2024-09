Uprava Darsa s tremi reprezentativnimi sindikati podpisala vmesni dogovor o zvišanju plač

Kot so sporočili iz Darsa, je danes uprava družbe s Sindikatom delavcev avtocest Dars, Sindikatom železniškega transporta Slovenije SE Dars in Sindikatom delavcev podpisala dogovor, s katerim se med drugim ureja tudi povišanje plač zaposlenih, pri čemer pa podrobnosti dogovora niso navedli.

Sporočili so še, da so se s sindikati dogovorili, da bodo nadaljevali pogajanja o preostalih sindikalnih zahtevah, ki pa ne bodo imele finančnih učinkov do 1. januarja 2025.

Predsednik delavskega sindikata zadovoljen

Kot je pojasnil predsednik Sindikata delavcev Darsa Damir Lišić, so se po štirih mesecih pogovori z upravo končno premaknili v pravo smer. "Imamo občutek, da nas uprava zdaj upošteva. Pred tem so bili pogovori zgolj v smeri vzemi ali pusti," je dejal.

Po njegovih besedah gre za vmesni dogovor, da se izognejo stavki, ki si je nobena stran ne želi. Ta predvideva dvig osnovnih plač za en plačni razred oz. za štiri do pet odstotkov z začetkom avgusta in nadaljevanje pogajanj o zvišanju plač v skladu s predlogom, ki so ga naslovili na upravo 2. avgusta in predvideva zvišanje vseh plač v višini 180 evrov bruto.

V prihodnjih mesecih bodo tako poskušali doseči dodatno zvišanje plač oz. še razliko zneska od dviga za en plačni razred do zadnje zahteve v višini 180 evrov bruto. Predstavniki uprave in sindikatov so se, kot je pojasnil Lišić, dogovorili tudi, da bodo pogajanja zaključili do 11. novembra, izpogajane zahteve glede plač pa bi stopile v veljavo s 1. januarjem 2025.

Lišić poroča o ustrahovanjih

Sindikat delavcev Darsa, ki je po navedbah Lišića po številu članov trenutno najmočnejši sindikat znotraj državnega upravljavca avtocest, je sicer junija v nasprotju z drugima dvema reprezentativnima sindikatoma zavrnil plačni predlog uprave za zvišanje osnovnih plač za en plačni razred oz. za štiri do pet odstotkov.

Ta je bil posledica večmesečnih pogajanj z upravo, potem ko so nanje naslovili zahtevo za 22-odstotno zvišanje plač. Nezadovoljstvo nad izkupičkom pogajanj z upravo je okoli 200 delavcev Darsa konec junija izrazilo tudi na protestnem shodu pred upravno stavbo podjetja v Ljubljani.

Lišić je znova opozoril tudi na manevre, ki se jih je v zadnjih mesecih za utišanje članov njihovega sindikata posluževala uprava Darsa. Med drugim so se ti spopadali s poskusi ustrahovanja, sankcij in kazanja moči vodstva. To je za obračunavanje z zaposlenimi izkoriščalo tudi službo za skladnost poslovanja in integriteto. Eden izmed njihovih članov pa je prejel tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi, je še dejal Lišić.