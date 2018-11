Castrov vnuk hvaležen županu Bovca, ker se je zavzel za kaznovane plesalce

Na srečanju so sprejeli resolucijo, v kateri pozivajo ZDA k odpravi sankcij proti Kubi, saj je takšne sankcije po njihovih besedah obsodila tudi Generalna skupščina OZN, "za odpravo sankcij pa so glasovale vse države EU". S kratko slovesnostjo so zaznamovali tudi drugo obletnico smrti komunističnega diktatorja Fidela Castra, ki je državo vodil med letoma 1959 in 2008.

Čustven spomin na kubanske plesalce

"Najbolj čustven del tridnevnega srečanja je bil nagovor župana Bovca Valterja Mlekuža, v katerem je podoživel dramo 26 kubanskih plesalk in plesalcev, ki so prišli brezplačno nastopat v Slovenijo, a so italijanski organizatorji pozabili potne liste v hotelu v Italiji. Poudaril je, da je bila takrat vsa Slovenija solidarna z mladimi kubanskimi plesalkami in plesalci ter da so bili tudi pozivi k zbiranju dobrodelnih prispevkov za plačilo kazni, a se je vsa zgodba k sreči končala pozitivno brez izreka denarne kazni," so sporočili organizatorji dogodka.

Srečanja se je udeležil tudi Castrov vnuk Fidel Antonio Castro Smirnov, ki je se županu Bovca zahvalil za njegovo požrtvovalnost. Prav zaradi požrtvovalnosti in solidarnosti v primeru 26 Kubancev je Valter Mlekuž prvi slovenski župan, ki

je prejel vabilo na proslavo ob 500. obletnici kubanske prestolnice Havane, ki bo jeseni 2019.

Šestindvajsetim kubanskim plesalcem, ki so avgusta z avtobusom iz Italije prišli na nastop v Bovec, so policisti zaradi pozabljenih dokumentov naložili plačilo 13 tisoč evrov kazni. Pet policistov je plesalce zadržalo za več ur in jim naložilo po 500 evrov kazni na osebo.



Policisti so postopek začeli okoli 15. ure. Ob 17.30 so organizatorji prinesli dokumente, a so policisti plesalce vseeno zadrževali še do 19.30 in jim naložili kazen. Kaznovali so jih, ker naj bi kršili zakon o tujcih oziroma ker so mejo prestopili brez dokumentov. Novogoriško sodišče je kasneje plesalce oprostilo plačila kazni.



Da bi ostali nekaznovani, se je takrat močno zavzel tudi župan Mlekuž.