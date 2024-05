V Brežicah je vse pripravljeno za prav poseben dogodek, ki se bo prvič do zdaj odvil v Sloveniji. Na evropski mladinski prireditvi EYE Brežice , ki bo potekala med 23. in 26. majem v Brežicah, se bo družilo več kot 200 mladih, ki se jim bodo pridružili lokalni, nacionalni in evropski odločevalci, ki bodo prisluhnili njihovi viziji Evrope prihodnosti.

Evropski mladinski dogodek EYE Brežice bo potekal od 23. do 26. maja v Brežicah v organizaciji Mreže MaMa v sodelovanju z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM Brežice), Občino Brežice in Mladinskim svetom Slovenije s finančno spodbudo ter ob podpori Evropskega parlamenta. Dogodek bo povezal mlade iz Slovenije in drugih držav v zabavnem druženju ter razpravah o prihodnosti Evrope. Udeležilo se ga bo več kot 200 mladih, starih med 16 in 30 let, iz Slovenije ter okoliških držav.

EYE Brežice je lokalna izvedba evropskega mladinskega dogodka, imenovanega "European Youth Event", ki mlade iz celotne Evropske unije povezuje v razprave o ključnih družbenih vprašanjih ter spodbuja oblikovanje in izmenjavo idej o prihodnosti Evrope. Dogodek, ki bo vključeval tudi čezmejno sodelovanje z mladimi in organizacijami iz sosednjih držav, podpira ter sofinancira Evropski parlament.

Pri organizaciji dogodka sodelujeta Zavod Mladinska mreža MaMa ter Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ob podpori Mladinskega sveta Slovenije, lokalnih mladinskih centrov, Občine Brežice ter pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji.

Sodelovali bodo tudi aktualni evropski poslanci in poslanke

Prve mlade bomo sprejeli že v četrtek, 23. maja, ko se začnejo kulturno-umetniške kolonije. Uvodna slovesnost bo potekala v petek, 24. maja, v večnamenski dvorani ZPTM Brežice (Gubčeva 10 a, Brežice), med 10. in 11. uro. Mlade udeležence in udeleženke dogodka bodo nagovorili župan Občine Brežice Ivan Molan, minister za izobraževanje dr. Darjo Felda, direktorica Mreže MaMa Maja Hostnik, predstavnik pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji Andrej Miholič ter evropski poslanki in poslanec – Irena Joveva, Ljudmila Novak ter Matjaž Nemec. Govorcem se bo pridružila tudi predstavnica Evropske komisije – direktorica generalnega direktorata za regionalno politiko Sofia Alves. Uvodno slovesnost bo vodil Vid Valič.

Zaključna slovesnost bo potekala v soboto, 25. maja, med 16.30 in 17.30, prav tako v večnamenski dvorani ZPTM Brežice. Na njej bosta prisotna tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec ter kandidat za evropskega komisarja Tomaž Vesel, ki bosta prisluhnila predlogom mladih in z njimi govorila o tem, v kakšni družbi želijo živeti. Mlade bo na volitve pozval tudi direktor državne volilne komisije Igor Zorčič. Z mladimi pa bosta v svetovni kavarni o Evropi, kot si jo želijo, govorila evropska poslanca Klemen Grošelj in Franc Bogovič.

Mladi se lahko vključijo v razpravo o evropskih temah in gredo na koncert

EYE Brežice predstavlja priložnost, da se mladi med 16. in 30. letom starosti vključijo v razprave o evropskih temah, delijo ideje in vzpostavijo medsebojne povezave. Udeleženci in udeleženke se bodo lahko udeležili kulturno-umetniških kolonij, interaktivnih delavnic in diskusij, koncertov, prisluhnil bodo lahko navdihujočim govorom, spoznali vplivneže in vplivnice, sodelovali v razpravah o ključnih izzivih ter izrazili svoje ideje o tem, kakšno Evropo si želijo.

Med drugim bodo lahko prisluhnili TED-govorom znanih in navdihujočih govorcev ter govork. Z nami bodo v petek Teja Jugovic, Aljoša Bagola, Klara Eva Kukovičič in Ana Mačič Kotnik, v soboto pa Sara Isaković, David Zupančič, Sara Štiglic in Klara Kralj.

Poleg tega se bodo mladi v petek in v soboto zvečer sprostili na koncertih priljubljenih glasbenikov in glasbenic. V petek zvečer bosta nastopala Drill in VAZZ, v soboto pa Leopold I. ter Koala Voice. Podrobnejši program dogodka si lahko ogledate na spletni platformi eyebrezice.eu.