"Vsi so imeli stare starše. Jaz nisem imel nikogar." #video

Samuel z Nizozemske, ki je danes star 82 let, je v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau izgubil očeta. Mama ga je poslala stran, vedoč, da ga morda ne bo nikoli več videla. "Bil sem brez stricev in tet, kar mi je bilo čudno. Tudi brez starih staršev. Vsi so imeli stare starše. Jaz nisem imel nikogar," danes pove svoji vnukinji Suzanne. A Evropa se je tudi po koncu druge svetovne vojne soočala z grozodejstvi.

Evropski parlament je pripravil kratek dokumentarec z naslovom Uporabi svoj glas, ki si ga lahko ogledate zgoraj. V njem je zajel sporočila starejših Evropejcev, s katerimi opozarjajo na temno plat človeške zgodovine, ki se ne sme ponoviti. Njihove osebne izpovedi, ki segajo od grozot druge svetovne vojne in vse do do padca Berlinskega zidu leta 1989, so opozorilo vsem naslednjim generacijam, da demokracija ni samoumevna, zanjo so se borili, danes pa jo moramo spoštovati in varovati.

To je tudi cilj kampanje, s katero Evropski parlament v sklopu bližajočih se evropskih volitev opozarja na pomen demokracije. Ta še zdaleč ni samoumevna, zato je na nas, državljanih, da izkoristimo svojo moč, svoj glas in si sami ustvarjamo prihodnost. Sicer bodo o njej odločali drugi.

Od druge svetovne vojne do prelomnega leta 1989

Foto: Evropski parlament

"V Temišvaru so mlade ljudi streljali pred katedralo," 84 letna Ema-Victoria iz Bukarešte pove svoji 26-letni vnukinji Ani. Romunska revolucija se je leta 1989 zaradi znatnega znižanja življenjskega standarda ter kršenja državljanskih svoboščin in temeljnih človekovih pravic iz Temišvarja razširila po vsej državi. Čeprav je na protestnike streljala vojska, je revolucija končala komunistični režim v Romuniji in na koncu tlakovala pot države v Nato in EU.

Baltska veriga, imenovana tudi Baltska veriga svobode je leta 1989 vodila Baltske države na pot neodvisnosti od Sovjetske zveze. Približno dva milijona ljudi se prijelo za roke in tako oblikovalo 690 kilometrov dolgo človeško verigo, ki je segala čez vse tri baltske države. Sedem mesecev pozneje je bila Litva prva sovjetska republika, ki je razglasila neodvisnost. A ni se končalo tu. "Po osamosvojitvi je Latvija postala svobodna država. Ljudje so lahko svobodo izražali mnenje o demokraciji," pove Aldis svoji vnukinji.

"Ko je padel Berlinski zid, je bila osvobojena vsa Evropa," je svoje občutke ob tem pomembnem dogodku z vnukom delil 79-letni Franco iz Italije. Ta lokalni dogodek je daleč presegel okvirje mesta Berlin. Padcu železne zavese, ki je od konca druge svetovne vojne ločevala Evropo, sta sledila konec tako imenovane hladne vojne in ponovna združitev Nemčije.

Prost konec tedna? Tudi to je rezultat politične odločitve

Foto: Evropski parlament

Številne ugodnosti, ki jih imamo danes za samoumevne, so posledica protestov, revolucij in na koncu političnih odločitev. Tudi prosti konci tedna. Zato demokracije in z njo možnosti lastnega vpliva na politične odločitve ne smemo zanemarjati. Zanje so se ljudje borili in tudi umirali, kot nam kažejo tragične zgodbe iz zgornjega videa. Številni so še kot otroci ostali sami, zato da imamo danes svobodo in demokracijo.

Prav zato tudi Jože Robežnik poziva, da se skupaj udeležimo volitev, čeprav na nedeljo. Saj tudi prosti konci tedna niso bili vedno samoumevni. Skupaj poskrbimo, da bomo v njih in drugih ugodnostih, ki si jih bomo priborili, uživali še naprej.

Uporabite svoj glas, sicer bodo o vaši prihodnosti odločili drugi

Čez mesec dni, od 6. do 9. junija, bomo imeli državljani Evropske unije priložnost oddati svoj glas na evropskih volitvah. V Sloveniji bodo volitve potekale v nedeljo, 9. junija. Takrat bomo lahko začrtali smer, ki jo bo v prihodnje ubrala Evropska unija in z njo naša domovina, Slovenija.

Le skupaj lahko sporočimo, kakšno Evropsko unijo si želimo. Več Evropejk in Evropejcev bo šlo na evropske volitve, trdnejša bo naša demokracija. Kot povedo sogovorniki v dokumentarnem videu Uporabi svoj glas, je demokracija krhka, zato volilna udeležba in z njo demokracija ni zgolj naša vrednota, pravica, ampak je tudi dolžnost. Na nas je odgovornost, da jo ohranjamo.

Pridružite se nam 9. junija 2024 in tudi vi oddajte svoj glas na evropskih volitvah. Ne dopustite, da bodo o vaši prihodnosti odločali drugi. Če greste za konec tedna radi na izlete, v gore, hribe, na morje, potem se lahko volitev v Evropski parlament udeležite tudi na predčasnih volitvah. Te bodo v Sloveniji potekale med 4. in 6. junijem.

Pridružite se slovenski nogometašici Lari Prašnikar

Slovenska nogometašica Lara Prašnikar se bo udeležila volitev v Evropski parlament, ki bodo v Sloveniji potekale v nedeljo, 9. junija. "Za skupno prihodnost, za boljše pogoje za ženske v nogometu in družbi. Za enake možnosti za vse."