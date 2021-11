Bratuškova z objavo političnega spota dviguje prah

Predsednica SAB Alenka Bratušek je posnela politični spot na dvorišču Doma starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik in sprožila protest direktorice doma. Spot, ki se sicer zavzema za pravice upokojencev, je bil posnet brez dovoljenja in v domu ne dovolijo, da bi njihovo ustanovo kdorkoli izrabil za politične namene.

Minister @jciglerkralj ima res »najboljšo« strategijo za pridobivanje dodatnih kapacitet v domovih za ostarele. Sedaj želi s podražitvijo, že tako predragih postelj še dodatno odgnati UPOKOJENCE iz DSOjev. To lahko predlaga samo oseba ali stranka, ki ji ni mar za starejše. pic.twitter.com/heiWCjoja3 — Alenka Bratušek (@ABratusek) November 12, 2021

"Pred dnevi je vlada podpisala sporazum o dvigu plač zaposlenim na področju zdravstva in socialnega varstva, in to v stranki SAB podpiramo. Nikakor pa ne privolimo v to, da se dvig plač v domovih za starejše prevali na uporabnike, na upokojence, ki s svojimi pokojninami že danes težko živijo," je v posnetku povedala predsednica SAB Alenka Bratušek.

Melita Zorec, direktorica DSO Ljubljana Vič – Rudnik, pred kamero ni želela stopiti, a je za Planet TV pojasnila, da so zadevo rešili. V javni objavi je zapisala: "Nedopustno je, kar si je brez našega dovoljenja in soglasja privoščila stranka SAB s predsednico na čelu. Alenka Bratušek je brez dovoljenja snemala svoja politična stališča pred našim domom in jih zdaj javno objavlja. To obsojamo in se od izjav političarke ograjujemo."

"Prvič zgradba ni njena, drugič se na posnetku ni videlo niti naslova niti imena zgradbe, nič. In sprašujemo se, kaj je želela direktorica s tem povedati," so bili nad pripombo presenečeni v SAB.

Direktorica doma je v javni objavi poudarila, da ne dovolijo, da bi jih kdorkoli uporabljal kot ozadje za svoje politične interese, a v SAB zatrjujejo, da je bila izbira lokacije naključna.

"Ljudje neradi gledajo posnetke, kjer je za nekom stena, in čisto v kontekstu nekega doma, kjer pa so ljudje, ki bodo prizadeti ob tej spremembi, smo pač na javnem pločniku, pred javno zgradbo posneli to izjavo," je povedala Maša Kociper iz stranke SAB.