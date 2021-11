Bolnišnicam naj bi na pomoč priskočile medicinske ekipe iz Italije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Slovenijo naj bi na pomoč pri spopadanju z epidemijo covida-19 prišle medicinske ekipe iz sosednjih držav. Kot je v izjavi danes povedala strokovna direktorica šempetrske bolnišnice Dunja Savnik Winkler, naj bi bil že sprejet dogovor z Italijo, da bodo v Slovenijo prišli na pomoč zdravniki in diplomirane medicinske sestre.

"Danes je prišla informacija, da naj bi prišel na pomoč strokovni kader iz sosednjih držav. Tako naj bi z Italijo že imeli dogovor za pet specialistov intenzivne medicine in deset diplomiranih medicinskih sester. Kot stroka si želimo, da bi vsem slovenskim covidnim bolnikom omogočili zdravljenje v domači državi," je povedala Savnik Winklerjeva.

Zato trenutno prevozi najtežjih covidnih bolnikov na zdravljenje v tujino še niso potrebni. "Skoraj je lažje dobiti kader iz tujine, kot pa da bi organizirali prevoz kritično bolnih v tuje države," je pojasnila.

V šempetrski bolnišnici še ni razmer, ki bi jih lahko primerjali s tistimi v Bergamu v najhujših trenutkih, je še zatrdila strokovna direktorica. Vendar je obremenitev zaposlenih v bolnišnici, tudi na oddelku urgentnega centra, kjer zdravijo druga bolezenska stanja in poškodbe, za tretjino večja, kot je bilo to običajno v tem času. Prav tako je nenehno poln pediatrični oddelek bolnišnice zaradi številnih respiratornih bolezni.

V šempetrski bolnišnici se je danes zdravilo 42 covidnih bolnikov na navadnem oddelku in sedem na intenzivnem oddelku. Med njimi je bil danes tudi otrok, ki ga zdravijo na pediatričnem oddelku. Glede na zmogljivosti lahko sicer na intenzivnem oddelku, ki se je preselil na novo lokacijo, sprejmejo do 12 bolnikov, v sredo ali četrtek pa bodo zmogljivosti povečali še za tri dodatne postelje. Na akutnem oddelku bo prostora za do 65 bolnikov.

Covidni oddelek za bolnike, ki ne potrebujejo intenzivnega zdravljenja, je bil preseljen v tretje nadstropje stare bolnišnične stavbe, saj želijo novo stavbo povsem zapreti za covidne bolnike, da bi kar najbolj preprečili možnost bolnišničnih okužb s covidom pri ranljivih bolnikih.