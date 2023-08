Aljaska, Kanada in Sibirija so zmagovalke podnebnih sprememb, če bodo te zelo drastične, je prepričan mehiško-ameriški ekonomist Estaban Rossi-Hansberg. Velike poraženke bodo države svetovnega juga, zlasti srednja Amerika, osrednja Afrika in Indija.

Po scenariju, v katerem se temperature ne bodo dvignile toliko, na primer zaradi podnebnih ukrepov, so lahko poleg Aljaske, Kanade in Sibirije (ta je, kot vemo, del Rusije) v zmagovalnem taboru tudi deli Skandinavije, severni del ZDA, južna konica Nove Zelandije, Avstralija, Argentina in Čile, je dejal Estaban Rossi-Hansberg v pogovoru za nemški medij Tagesspiegel.

Hladnejši kraji gospodarsko uspešnejši od toplejših?

"V naši raziskavi opažamo, da bodo območja, kjer je zelo hladno, zlasti pozimi, imela gospodarsko korist. Ugotavljamo, da se privlačnost lokacije kot kraja za bivanje poveča v regijah, kjer so povprečne zimske temperature pod okoli minus pet stopinj Celzija. Produktivnost se tukaj seveda poveča, ko se temperature dvignejo. V toplih krajih pa nasprotno višje temperature zmanjšajo produktivnost," trdi ekonomist.

Rossi-Hansberg v eni od svojih študij predvideva, da bodo deli Afrike in Latinske Amerike zaradi podnebnih sprememb doživeli 20-odstotno izgubo blaginje, medtem ko se bo blaginja nekaterih delov sveta na severu vsaj začasno povečale.

Revne države bodo zaradi podnebnih sprememb še revnejše?

"Revne regije bodo zaradi podnebnih sprememb izgubile veliko več kot bogate, kjer ljudje že zdaj več trošijo in raje živijo. Posledica bo večja neenakost. Po mojem mnenju je to najpomembnejši vpliv podnebnih sprememb. Težava je v tem, da so ljudje, ki postajajo revnejši, že danes najrevnejši. Podnebne spremembe bodo poslabšale kraj njihovega bivanja ter preusmerile proizvodnjo in kapital drugam," je še prepričan ekonomist.