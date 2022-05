Bodo na RTVS stavkali? Odločitev znana kmalu.

Predsednica koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinković je v pozivu k izrekanju o stavki, ki so ga prejeli člani sindikatov, zapisala, da bi stavkali iz solidarnosti do zaposlenih v informativnem programu Televizije Slovenija in v Multimedijskem centru (MMC) RTVS, "ki jim poslovno in programsko vodstvo preprečuje delati v skladu s poklicnimi standardi in je zato ogroženo nepristransko in objektivno informiranje javnosti, prizadeta poklicna integriteta, verodostojnost javne ustanove".

V koordinaciji menijo, da je ugled javne RTVS zaradi škodljivih programskih in kadrovskih potez vodstva ter političnega prevzema programskega in nadzornega sveta močno načet. Zato med predlaganimi stavkovnimi zahtevami navajajo odstop generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha, odgovorne urednice informativnega programa TVS Jadranke Rebernik in v. d. urednika uredništva za nove medije na MMC Igorja Pirkoviča ter predsednika programskega sveta RTVS Petra Gregorčiča.

V sklopu uredniške in institucionalne avtonomije predlagajo, da se pripravijo notranje strokovne rešitve za novelo zakona in statuta RTVS, ki bodo zagotovile depolitizacijo vodenja RTVS, neodvisno in stabilno financiranje ter uredniško in institucionalno avtonomijo. Zahtevajo umik smernic za nastopanje na družabnih omrežjih in digitalnih platformah ter umik sklepa programskega sveta, ki se nanaša na sankcioniranje kritike.

V koordinaciji pričakujejo tudi dogovor o kadrovski politiki, ki bo zagotovil dovolj zaposlenih na RTVS. Zahtevajo razporeditev zaposlenih na delovna mesta in v plačne razrede glede na delovne naloge, ki jih dejansko opravljajo ter zvišanje plač v spodnji tretjini plačne lestvice. Med predlaganimi stavkovnimi zahtevami so navedli tudi, da zahtevajo celovit socialni dialog in redno izmenjavo informacij med predstavniki delodajalca in sindikati glede vseh vprašanj, ki zadevajo zaposlene na RTVS ter umik predlaganih statutarnih sprememb.