RTVS razkril plače zaposlenih, tokrat z vsemi dodatki

Na seznamu 50 najbolje plačanih na RTVS so se znašli dolgoletna televizijska voditeljica Miša Molk, novinar in voditelj Odmevov Igor E. Bergant ter novinarka in voditeljica Tarče Erika Žnidaršič. Foto: STA

Z nacionalke so nam posredovali podatke o bruto plačah z imeni in priimki ter funkcijami zaposlenih. Ko smo jih decembra lani prosili za podatke o plačah za pretekle tri mesece, so nam posredovali bruto plače z vsemi dodatki, razen dodatka za delovno dobo, ki je, kot so takrat zapisali, osebni podatek.

Zdaj so nam poslali prave podatke o plačah z vsemi dodatki, ki jih prejemajo zaposleni. To je sicer običajna praksa. Podatka za delovno dobo se ne sme objavljati kot posameznega dodatka, v bruto plači pa je zajet.

Dodatek za delovno dobo v večini primerov znaša pol odstotka od osnovne plače za vsako dopolnjeno leto delovne dobe, kar pomeni, da se lahko pojavijo precejšnje razlike. Bruto plača zaposlenega z 20-letno delovno dobo je tako precej višja od podatkov, ki so nam jih z RTVS posredovali v preteklosti, ko nam niso želeli razkriti dodatka o delovni dobi zaposlenih.

Tako je novembrska plača brez dodatka za delovno dobo dolgoletne voditeljice na nacionalki Miše Molk znašala 4.068 evrov, decembrska pa skoraj 500 evrov več, in sicer 4.503 evre. Razlika je torej dodatek za delovno dobo. Podobno je pri nekdanjem direktorju RTVS, zdaj vodji regionalnega centra, Marku Filliju. Njegova plača brez dodatka za delovno dobo je novembra znašala 4.136 evrov, mesec pozneje in z omenjenim dodatkom pa 4.468 evrov.

Precejšnjo razliko pri plači lahko opazimo tudi pri dolgoletnem sodelavcu RTVS in uredniku programa Janezu Virku; 4.019 evrov brez dodatka za delovno dobo, 4.464 evrov z dodatkom. Bruto plača novinarke in voditeljice Lidije Hren je novembra znašala 3.960 evrov. Zadnji podatki, ki so nam jih posredovali z nacionalke, zdaj kažejo, da je decembrska bruto plača Hrenove zaradi upoštevanega dodatka za delovno dobo skoraj 500 evrov višja.

Bruto plača novinarke in voditeljice Erike Žnidaršič je brez dodatka za delovno dobo znašala 3.960 evra, z dodatkom pa 4.195 evrov. Nekoliko višji dodatek za delovno dobo prejema voditelj in novinar Igor E. Bergant. Njegova bruto novembrska plača je brez dodatka znašala 3.817 evra, z dodatkom pa je decembra lani prejel 350 evrov več.

Kot so pojasnili na RTVS, so v bruto plači so zajeti tudi dodatki za povečan obseg dela in delo na projektih, zaradi česar lahko plača posameznika v določenem mesecu odstopa od bruto plače, ki jo ta običajno prejema. "Izplačilo povečanega obsega dela pa vedno pomeni prihranek za javni zavod, saj se dodatek izplača le v primeru, ko določena oseba prevzame delo na delovnem mestu, ki zaradi različnih vzrokov ni zasedeno," so še zapisali.

Za seznam 50 najvišjih izplačanih plač smo prosili tudi ministrstvo za javno upravo. Posredovali so nam bruto plače z dodatkom za delovno dobo s funkcijami, a brez imen in priimkov zaposlenih. Podatki, ki smo jih prejeli od dveh virov, se razlikujejo le v višini najvišje bruto izplačane plače, in sicer za 347 evrov. Tako je po podatkih MJU najvišja decembrska bruto izplačana plača uredniku oddaj, čigar ime in priimek ostajata neznana, znašala 5.417 evrov, na vrhu seznama RTVS pa se je s 5.071 evrov znašel odgovorni urednik programa Darko Pukl.

Na drugem mestu je odgovorni urednik Vanja Vardjan s 4.957 evri bruto plače. Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough se je s 4.660 evri bruto na seznamu nacionalke znašel na sedmem mestu, direktor TVS Valentin Areh pa s 4.639 evri bruto takoj za njim.

Miša Molk zaseda 13. mesto, precej nižje se je znašel novinar Jože Možina, ki je zaslužil 4.346 evrov bruto in pristal na 29. mestu, novinarka in voditeljica Erika Žnidaršič je s 4.195 evri bruto pristala skoraj na repu lestvice, na 46. mestu, Igor E. Bergant s 4.167 evri bruto pa na 48.

Zakaj na seznamu najbolje plačanih ni dopisnikov iz tujine?

Na objavljenem seznamu ni podatkov o plačah dopisnikov iz tujine, ki so zaradi posebnih dodatkov še precej višje od zgoraj navedenih plač. Zakaj je temu tako smo preverili na RTVS. Kot so pojasnili imajo dopisniki pri plači obračunane različne dodatke za delo v tujini (dodatek za oddaljenost, nadomestilo za nepreskrbljene otroke, nadomestilo za nezaposlenega partnerja, stroški nastanitve …) in zato njihova celotna bruto plača ni primerljiva z ostalimi zaposlenimi. "Primerljiva je plača, ki bi jo dobili, če bi delali v Sloveniji, vendar se z omenjeno plačo ne uvrstijo med 50 najvišjih plač," so še zapisali.