Gregorčič opozicijskim voditeljem: Gre za nedopustne politične pritiske

Voditelji in voditeljice opozicije so v protestni izjavi podprli javna opozorila sodelavk in sodelavcev na RTV Slovenija o nepravilnostih in pritiskih, ki jih doživljajo pri svojem delu. Odgovoril jim je predsednik programskega sveta RTVS Peter Gregorčič, ki protestno izjavo opozicijskih voditeljev razume kot politični pritisk na javni zavod. "Obžalujem, da se nekateri vidni politični akterji ne zmorejo upreti skušnjavi, da bi svojo politično moč uporabili za odkrite javne napade na vodstvo, programski in nadzorni svet ter na urednice in urednike RTV Slovenija. Grobe pritiske vidnih političnih akterjev na javni zavod RTV Slovenija za potrebe politične kampanje ocenjujem za nedopustne," je zapisal Gregorčič. Poleg tega je vodstvo nacionalke odgovor na politične pritiske opozicije na RTVS naslovilo še na vse večje evropske novinarske organizacije.

V protestni izjavi so novinarje RTVS, ki so v zadnjem času javno večkrat izrazili nasprotovanje vse slabšim pogojem dela, šikaniranju in vse večjim pritiskom, ki jih doživljajo, podprli voditelji opozicije. "S svojo javno izraženo podporo se zavezujemo, da bomo takoj po volitvah ustvarili nov zakonski okvir, ki bo omogočil profesionalno in neodvisno delo novinark in novinarjev RTV Slovenija brez vmešavanja politike v njihovo delo in strokovno vodenje javne medijske hiše," so v izjavi med drugim zapisali podpisani Marjan Šarec (LMŠ), Tanja Fajon (SD), Luka Mesec (Levica), Alenka Bratušek (SAB) in Robert Golob (GS).

Protestno izjavo voditeljev opozicije lahko spodaj preberete v celoti.

Gregorčič: Navajajo pavšalne obtožbe, ki jih z ničimer ne utemeljujejo

Na protestno pismo je odgovoril predsednik programskega sveta RTVS Peter Gregorčič. Zgornjo izjavo razume kot politični pritisk opozicije na javni zavod RTV Slovenije. "Želje pod izjavo podpisanih politikov po podrejanju medijskega prostora in s tem po krepitvi njihove politične moči sicer lahko razumem. Opozarjam pa, da taki poskusi političnega podrejanja medijev predstavljajo nedopusten poseg v svobodo medijev kot enega od ključnih predpogojev svobodne demokratične družbe," je zapisal Gregorčič.

V nadaljevanju opozarja, da "politiki opozicije v svojem javnem pismu navajajo pavšalne obtožbe, ki jih z ničimer ne utemeljijo in poleg tega v svoji izjavi neposredno napadejo posamezne urednike, ki jim osebno ne ustrezajo". Podobne obtožbe so v javnih napadih izražali tudi nekateri novinarski sindikati. Tudi na te je Gregorčič javno odgovoril.

Kot je še zapisal, grobe pritiske vidnih političnih akterjev na javni zavod RTV Slovenija za potrebe politične kampanje ocenjuje kot nedopustne, v programskem svetu RTV Slovenija pa jim ne bodo podlegli.

Njegov odgovor v celoti objavljamo spodaj.

Foto: Programski svet RTV Slovenija

Vodstvo RTV Slovenija je odgovor predsednika programskega sveta na politične pritiske opozicije na RTVS naslovilo še na vse večje evropske novinarske organizacije.