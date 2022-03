Programski svet RTVS sindikatom: Nimate nobenih pristojnosti za vmešavanje v naše odločitve

Na turbulentno dogajanje v osrednji medijski hiši v državi, kjer novinarji in sodelavci RTV Slovenija že več mesecev opozarjajo na nevzdržne razmere, hitro in nezakonito kadrovanje mimo mnenj uredništev, krčenje programov in strašenje z odpovedmi, se je po včerajšnji seji programskega sveta zaradi vmešavanja Sindikata novinarjev Slovenije v politiko hiše ostro odzval programski direktor sveta RTV Slovenija Peter Gregorčič. Očitajo mu sodelovanje pri kadrovskih odločitvah, kar je odločno zavrnil in aktivnosti sindikata med drugim označil za nedopustno vmešavanje v uredniško politiko.

"Programski svet nima pristojnosti na področju kadrovskih zadev, razen imenovanja generalnega direktorja RTV Slovenija," v odgovoru na javno pismo Sindikata novinarjev Slovenije, v katerem nasprotujejo imenovanju Igorja Pirkoviča za v. d. urednika uredništva za nove medije (MMC), odgovarja predsednik programskega sveta Peter Gregorčič.

Spomnimo, sindikati so v javnem pismu Gregorčiču in generalnemu direktorju zavoda Andreju Grahu Whatmoughu med drugim očitali, da "uredništvo s kandidatom niti ni bilo predhodno seznanjeno, ampak ga je generalni Whatmough vsilil kar v internih dogovorih". Kritični pa so bili tudi do imenovanja odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija Jadranke Rebernik.

Agresivni napadi sindikata so nedopustni

Kaj točno so še zapisali v pismu 11. marca 2022, pod katerim so podpisani iz Sindikata novinarjev Slovenije predsednica, iz Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija predsednicain iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije

Očitek Sindikata novinarjev Slovenije, da je sam pripomogel k imenovanju odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija in k imenovanju vršilca dolžnosti urednika uredništva za nove medije (MMC) je zato po njegovem mnenju nesmiseln in neutemeljen. Kadrovske zadeve so izključno v pristojnosti RTV Slovenija, še pojasnjuje in sindikatom odgovarja: "Tudi sindikati na tem področju nimate pristojnosti."

"Agresivne posege sindikatov v kadrovske odločitve vodstva, tudi z odkritimi grožnjami po uporabi sodnih postopkov in t. i. drugih sredstev, zato osebno ocenjujem kot nedopustno poseganje v pristojnosti vodstva RTV Slovenija. Izrazito grobe javne napade na posamezne urednike RTV Slovenija pa kot vaše nedopustno vmešavanje v uredniško neodvisnost," odgovarja sindikatom.

Gregorčič je komentiral še druge, po njegovem mnenju prav tako neutemeljene očitke sindikata.

Navedeni so v pismu, ki si ga v celoti lahko preberete tukaj:

Foto: Programski svet RTV Slovenija

Foto: Programski svet RTV Slovenija