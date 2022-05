Programski svet RTVS dal soglasje k predlaganim statutarnim spremembam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Informativni program Televizije Slovenija (TVS) bi se v skladu s predlogom razdelil v dve uredniško-producentski enoti, in sicer v informativna programa prvega in drugega programa, je povedal Grah Whatmough. Dozdajšnji Program Plus pa bi po njegovem predlogu združili z uredniško-producentsko enoto Razvedrilni program.

Vzpostavitev dodatnega odgovornega uredništva informativnega programa je po njegovih navedbah nujna denimo zaradi lažje kadrovske in programske obvladljivosti. Zdajšnja ureditev je zaradi številčnosti kadrov in obsega ur ustvarjenega programa neobvladljiva, meni generalni direktor.

Odgovornega urednika Multimedijskega centra (MMC) RTVS bo v skladu s predlogom imenoval in razreševal generalni direktor na predlog direktorjev Radia in Televizije Slovenija. Če direktorja radia in televizije niti po poteku 30 dni od začetka usklajevanja ne bi pripravila usklajenega predloga, bi imela pravico v imenovanje predlagati vsak svojega kandidata.

Generalni direktor je dejal, da predloga, ki se nanaša na delitev televizijskega informativnega programa, v ekipi novinarjev na prvem televizijskem programu večinsko ne podpirajo, v 28-članski ekipi novinarjev na drugem televizijskem programu pa ga ne podpira le eden.

Svet delavcev je proti predlaganim spremembam, pri čemer se še zlasti ne strinjajo s predlagano delitvijo televizijskega informativnega programa na dva dela. Nasprotujejo pa tudi predlogu v delu, ki se nanaša na MMC, je dejala predsednica sveta Petra Bezjak Cirman.