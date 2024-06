Bo NSi dobila novo vodstvo? "S Toninom niso dosegli nekega velikega preboja."

"Mislim, da se obeta sprememba. Bo pa to nekaj časa trajalo, morali se bodo pogovoriti, kaj in kako. Prvič že zato, ker je težko voditi stranko iz Bruslja, drugič pa mislim, da vsi rezultati NSi v zadnjem času kažejo, da s Toninom niso dosegli nekega velikega preboja. Ostali so v parlamentu, dobili kakšnega poslanca več, ampak ni pa to bila več stranka, za katero bi lahko pričakovali, da bo prišla čez deset odstotkov," je po nedeljskih evropskih volitvah za Siol.net ocenil ekonomist Janez Šušteršič. Da bo v NSi najverjetneje prišlo do menjave vodstva, sta za Siol.net napovedala tudi analitika Luka Lisjak Gabrijelčič in Aljaž Pengov Bitenc.

Zakaj Tonin ne bi ostal na vrhu NSi?

"Mislim, da Tonin nima kapacitete za to, da bi lahko stranko uspešno vodil iz Bruslja, predvsem zato, ker se mi zdi njegova pozicija v stranki veliko šibkejša od Pahorjeve ali Fajonove. Pričakujem, da bo prišlo do sprememb na vrhu NSi, a ne še takoj, saj se morajo vendarle malo prešteti. Ne bo pa me presenetilo, če bodo pred naslednjimi volitvami imeli novega šefa," meni kolumnist Siola Aljaž Pengov Bitenc.

"Prvič že zato, ker je težko voditi stranko iz Bruslja, drugič pa mislim, da vsi rezultati NSi v zadnjem času kažejo, da s Toninom niso dosegli nekega velikega preboja. Ostali so v parlamentu, dobili kakšnega poslanca več, ampak ni pa to bila več stranka, za katero bi lahko pričakovali, da bo prišla čez deset odstotkov. In tukaj je potem to v bistvu lahko neki dober povod za to, da stranka razmisli o tem, kdo naj jo vodi v kakšno smer," je menil Šušteršič.

Kdo pa bo v primeru menjave vodstva prevzel NSi? Ne vem," je kratek Lisjak Gabrijelčič.

Je rešitev za NSi lahko Peter Gregorčič?

"Tudi SLS ima isti problem. Na volitve so šli z nekom, ki ni niti neki pomemben funkcionar ali član te stranke in zdaj bodo videli, kako bodo šli naprej," meni Šušteršič.

Petra Gregorčiča, ki mu je pravzaprav za las spodletelo, da se ni uvrstil v Evropski parlament, pa ne vidi kot nekoga, ki bi šel aktivno v politiko. "Ker je vseeno bolj akademik in komentator. Tako da mogoče bi pa Peter Gregorčič lahko vodil obe stranki, torej SLS in NSi. Ker ti rezultati kažejo, da na desnici ni prostora za tri, štiri stranke. Se pravi, ena je prišla noter, ena komaj, ena pa je za malo ostala zunaj. Na državnih volitvah pa je tukaj še Logar. Razmišljati morajo torej o novih obrazih in o tem, da ne bi bilo preveč gneče," meni Šušteršič.

Bi NSi spet lahko vodila Novakova?

Ali se lahko na vrh NSi vrne Ljudmila Novak, ki je bila glede na preferenčne glasove druga na listi NSi? "Ne, menim, da se bo Novakova poslovila. Tudi ni bila zelo aktivna med predvolilno kampanjo. Že sama odločitev, da bo na repu kandidatne liste, je kazala pred volitvami, da se je stranka odločila za vodstveno prenovo," poudarja Lisjak Gabrijelčič.

Po evropskih volitvah v DZ dva nadomestna poslanca



Po evropskih volitvah se iz nacionalnega v Evropski parlament selita Branko Grims (SDS) in Matej Tonin (NSi). Grimsa bi glede na volilni izid na volitvah v DZ leta 2022 za preostanek mandata lahko nadomestil Andrej Poglajen, prvaka NSi pa Franc (Francisco Estanislao) Medic.

Dolgoletni poslanec SDS Branko Grims je bil v Evropski parlament izvoljen s preferenčnimi glasovi. Glede na rezultate državnozborskih volitev, objavljene na spletni strani Državne volilne komisije, je naslednji v vrsti za poslanski mandat Andrej Poglajen.

Poglajen, ki je na volitvah 2022 nastopil v volilnem okraju Idrija, v politiki ni novinec. Je namreč državni svetnik. Širši javnosti manj znan pa je Franc (Francisco Estanislao) Medic, ki bi glede na izide zadnjih parlamentarnih volitev v DZ kot poslanec DZ nadomestil Mateja Tonina. Tako kot Poglajen je tudi Medic na volitvah 2022 nastopil v volilnem okraju Idrija.