Bo letošnja zima bolj radodarna s snegom in mrazom? #animacija

V zadnjih letih so bile zime precej skromne s snegom in nizkimi temperaturami. Bo tokrat drugače? Na vreme v Evropi ima pozimi velik vpliv polarni vrtinec. Ta je trenutno najšibkejši v zadnjih 40 letih, kar pa je spodbudna novica za vse snegoljube. Če bo namreč vrtinec ostal šibek, bi se lahko polarni zrak pozimi večkrat spustil proti jugu Evrope. To bi povečalo možnosti za bolj mrzlo in sneženo zimo tudi v Sloveniji. Animacija prikazuje, kako naj bi se v naslednjih dveh tednih premikal polarni vrtinec glede na enega izmed meteoroloških modelov.

Kaj je polarni vrtinec in kako nastane?

Polarni vrtinec je vrteča gmota mrzlega zraka z nizkim zračnim tlakom, ki se jeseni začne oblikovati nad polarnimi predeli. Nastane zaradi temperaturnih razlik med hladnim zrakom na severu in toplejšim zrakom na jugu. Polarni predeli se namreč jeseni hitro ohlajajo, saj prehajajo v temo. Nasprotno pa v zmernih geografskih širinah ohlajanje ni tako izrazito. Zaradi velike razlike v temperaturi se ustvarjajo močni vetrovi, ki nad polarnimi območji tvorijo vrtinec.

Polarni vrtinec je zaenkrat relativno šibak. To je dobra novica za vse snegoljube. Zaradi tega je namreč povečana verjetnost, da bo polarni zrak večkrat zaneslo tudi proti našim krajem. Foto: ECMWF

Kako polarni vrtinec vpliva na vreme v Evropi?

Ko se dnevi krajšajo in temperature padajo, polarni vrtinec običajno postane bolj stabilen in močnejši. Na meji med mrzlo in toplo zračno maso pihajo močni zahodni vetrovi, ki zadržujejo mrzel zrak v bližini polarnega kroga. V tem primeru so zime pri nas mile in suhe.

Ko pa je polarni vrtinec šibek, je večja verjetnost, da bo arktični zrak dosegel južnejše predele Evrope. Veter se takrat iz prevladujoče zahodne obrne na severno smer. To lahko prinese dolgotrajna obdobja mraza in obilne snežne padavine tudi v kraje z običajno milejšimi zimami. Poleg tega je vreme ob šibkem polarnem vrtincu pogosto bolj ekstremno, saj lahko hudemu mrazu sledi nenadna in močna odjuga.

Sneg na Poti spomina in tovarištva leta januarja 2017. Foto: David Florjančič

Kaj nas čaka?

V naslednjih tednih bo ključno spremljati, kako se bo polarni vrtinec razvijal. To, ali bo ostal šibek ali se bo okrepil, bo vplivalo na to, ali bo letošnja zima res bolj radodarna s snegom in mrazom ali bo podobna preteklim letom, ko so bile zime nadpovprečno tople.