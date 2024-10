V novem tednu bo vreme pri nas v svoje roke vzel jugozahodni veter. Prinesel bo občutno otoplitev. Po desetih dneh bodo temperature v večjem delu Slovenije spet presegle 20 stopinj Celzija. A z jugozahodnikom bo pripotovala tudi večja količina vlage. Zahod države bo zajelo novo obilno deževje. V Posočju bi lahko do konca tedna padlo več kot 300 milimetrov dežja. Povsem drugače bo na vzhodu, kjer bo padavin le za vzorec, mogoča so celo daljša obdobja sončnega vremena. Na animaciji si lahko ogledate, kako bo toplejši zrak iznad naših krajev izrinil hladnejšega. A kako dolgo bo trajala otoplitev?

Najtoplejša bosta sreda in četrtek

Obdobje hladnega vremena se z današnjim dnem končuje. Odslej bo vreme krojil občutno toplejši jugozahodni veter, ki bo Slovenijo razdelil na dva dela. Zahodne kraje bo zajelo novo deževje, medtem ko bo na vzhodu države prevladovalo suho in zelo toplo vreme.

Najtoplejši zrak se bo nad nami zadrževal v sredo in četrtek. Takrat bi se lahko živo srebro v nižjih delih ob naši vzhodni meji dvignilo vse do 24 ali celo 25 stopinj Celzija. Nenavadno topla bodo tudi jutra.

V Posočju obilne padavine, na vzhodu dežja le za vzorec

V tem tednu nas bosta prešli dve vremenski fronti, ki pa večjemu delu Slovenije ne bosta prinesli obilnejših padavin. Izjema so hriboviti kraji na zahodu in severu države, kjer bo pogosto deževalo.

Skupna količina padavin do nedelje Foto: meteologix

Karta prikazuje predvideno porazdelitev skupne količine padavin do konca tedna. Največ padavin lahko pričakujemo v noči na sredo in v četrtek čez dan. Takrat bo pas dežja od zahoda prešel večji del države. Najbolj na udaru bo znova Posočje, kjer bi lahko do konca tedna padlo več kot 300 litrov dežja na kvadratni meter.

Zimska pravljica se za nekaj časa poslavlja

V preteklem tednu je gore pobelil sneg. Meja sneženja se je na severozahodu Slovenije za krajši čas spustila celo pod tisoč metrov nadmorske višine. Na Kredarici je zapadlo kar 75 centimetrov snega.

Nedeljsko jutro na Kredarici Foto: Rado Jeklar/ARSO

Danes se bo meja ledišča dvignila krepko nad naše najvišje vrhove. V prihodnjih dneh bo zato povsod deževalo. Šele ob koncu tedna bi lahko visokogorje spet ugledalo nekaj snežink. Takrat bodo temperature v povprečju padle za približno pet stopinj Celzija.